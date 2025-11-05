Mechanical Designer till utveckling av bensinkedjesågar
2025-11-05
Vill du bidra till nästa generations bensinkedjesågar? Här får du använda din tekniska kompetens inom mekanisk konstruktion i ett engagerat utvecklingsteam som arbetar genom hela produktlivscykeln.
Ditt uppdrag
Utveckla och underhålla komponenter och delsystem enligt krav, riktlinjer och lärdomar.
Arbeta med 3D-modellering i CATIA V5 och dokumentera enligt etablerade processer.
Delta aktivt i validering och test av koncept, prototyper och designprover.
Säkerställ tillverkningsbarhet (DFM/DFA/DFAA) och utför verifiering via simulering (Moldex, FEA, toleransanalys).
Hantera ECR/ECO för tilldelade komponenter och samarbeta nära ledande ingenjörer och nyckelintressenter.
Vi söker dig som
Måste-krav
Har goda kunskaper i CATIA V5 samt SmartTeam eller Teamcenter.
Erfarenhet av produktutveckling och mekanisk konstruktion.
God förståelse för geometriska toleranser (GD&T) och rotorsaksanalys.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av utvecklingsarbete inom konsument- eller verktygsprodukter.
Kännedom om Husqvarnas metoder och processer är ett plus.
Omfattning
100 %, på plats i Huskvarna.
Uppdragsperiod
1 december 2025 - 25 juni 2026, med möjlighet till förlängning.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Jobbnummer
9590682