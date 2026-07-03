Mechanical Design Engineer till Brenderup
Brenderup AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-07-03
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Brenderup AB
Som Mechanical Design Engineer blir du del av vårt R&D‐team på 7 personer som sitter på Stigamo, söder om Jönköping. I rollen arbetar du med att utveckla och förbättra våra produkter med fokus på funktion, hållbarhet och kostnad.
Du är involverad genom stora delar av produktens livscykel och arbetar bland annat med att:
Arbeta med produktunderhåll och löpande förbättringar av befintliga produkter
Ta fram 3D‐modeller, CAD‐konstruktioner samt produktions- och monteringsritningar
Bidra till att optimera konstruktioner avseende hållfasthet, vikt och livslängd
Förbereda design för prototypframtagning, test och övergång till produktion
Medverka i designgranskningar och uppdatera lösningar baserat på test- och verifieringsresultat
Samarbeta med kollegor inom R&D, produktion och inköp för att säkerställa tillverkningsbarhet och kvalitet
Vi söker dig som har
Ingenjörsexamen inom maskinteknik, produktutveckling eller motsvarande
Några års erfarenhet av mekanisk konstruktion och goda CAD‐kunskaper (t.ex. SolidWorks)
Erfarenhet av konstruktion i plåt, rör eller svetsade strukturer
Grundläggande förståelse för hållfasthet och materiallära
Erfarenhet av enklare beräkningar eller simuleringer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en praktisk miljö där du får arbeta nära produkten och kombinera teori med verklig tillämpning.
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i projekt från konstruktion till produktion
Erfarenhet från tillverkande industri, gärna inom metall
Kunskap om ytbehandling (t.ex. varmgalvning) eller produkter för utomhusbruk
Erfarenhet av produktprovning
Ett genuint tekniskt intresse, även utanför arbetet
Varför Brenderup?
Teknisk bredd: Du får arbeta med mekanisk konstruktion i en produktnära miljö
Delaktighet: Du är med och påverkar lösningar och produktens utveckling
Utveckling: Möjlighet att växa i rollen i en internationell organisation
Vi arbetar med löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. För att vara med i det initiala urvalet rekommenderar vi att du ansöker i god tid, då rekryteringsprocessen kommer att pausas under semesterperioden vecka 28–32. Urvalet återupptas igen efter sommaren.
Till rekryteringsbolag: Denna rekrytering sätter vi ett värde i att genomföra i egen regi. Vi tackar därför vänligen nej till kontakter med uppdrags- och kandidatförslag.
Om Brenderup Group
Brenderup Group samlar en familj av välkända och pålitliga varumärken – bland annat Brenderup, Fogelsta, Ellebi, Tysse, Use4Free, OneWay, Berco, Transparts och 24Rental – och erbjuder kunder innovativa transportlösningar. Genom dessa varumärken får kunderna tillgång till pålitliga och lättanvända släpvagnar och påbyggnadsskåp. Produktportföljen omfattar fritids-, yrkes-, båt- och snöskotersläpvagnar, vilka används av privatpersoner, företag och semiprofessionella. Inom segmentet påbyggnadsskåp är Brenderup Group specialiserat på utveckling och tillverkning av inredningslösningar för lätta lastbilar. Brenderup Group är dessutom marknadsledande inom släputhyrning i Skandinavien och förfogar över Europas största uthyrningsflotta.
Koncernen har omkring 400 anställda och en årlig omsättning på cirka 1 miljard kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige, med produktionsanläggningar i Wieleń, Polen, och Tyssebotnen utanför Bergen, Norge, samt en monteringsanläggning i Stigamo, söder om Jönköping, Sverige. Försäljningskontor finns i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Frankrike och Italien.
Brenderup Group ingår i Storskogen – en mångsidig företagsgrupp bestående av cirka 135 affärsenheter.
Mer information om oss finns på www.brenderupgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brenderup AB
(org.nr 556112-5302), https://www.brenderupgroup.com/en
Transportvägen 7 (visa karta
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556 50 JÖNKÖPING Jobbnummer
9992230