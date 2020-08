Mechanical Design Engineer, ROL Ergo, Jönköping - Livan Holding AB - Maskiningenjörsjobb i Jönköping

Livan Holding AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping2020-08-24The ROL group of companies is a privately-owned business with a rich history that dates back to 1985. For over 30 years, ROL and our subsidiaries have developed and supplied products and solutions used in thousands of retail stores and offices around the world. Our HQ is located in Jönköping, Sweden but we operate globally both through manufacturing and sales channels. In the ROL group of companies we are more than 750 employees and with an annual turnover of Euro 120 million.Vill du vara med att utveckla produkter i en dynamisk miljö på ett globalt företag?Till ROL Ergo söker vi nu dig som vill jobba med produktutveckling med fokus på mekanikkonstruktion av produkter avsedda för högvolymsproduktion.ArbetsuppgifterRollen som Mechanical Design Engineer innehåller arbetsuppgifter från kravspecifikation/idé-stadie till färdig produkt följande företagets utvecklingsmodell. Uppgifterna har även ett stort innehåll av produktunderhåll och Value Engineering av existerande produkter och lösningarKvalifikationerVi söker dig som har ett antal års erfarenhet ifrån liknande arbetsuppgifter och med kunskaper inom följande:PlåtkonstruktionPlastkonstruktionMekatronikMaterialkunskapMekanisk beräkningCAD Modellering (AutoCad Inventor/Vault är meriterande)2020-08-24Du har en akademisk utbildning inom produktutveckling/Maskinteknik på Högskole-/Civilingenjörsnivå.Då ROL har kunder och leverantörer över hela världen är det ett krav att du hanterar engelska obehindrat i tal och skrift.Administration är en stor del av dina arbetsuppgifter varför goda kunskaper i Officepaketet är ett krav.Rollen kräver även att du har möjlighet till resor, både nationellt och internationellt.Har du dessutom kunskaper i och av affärssystemet IFS eller liknande är detta starkt meriterande.AnsökanDin ansökan till tjänsten vill vi ha senast den 2020-08-29. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Ekvall, R&D Manager på telefon: 036 36 88 54 eller Agneta Persson, Head of HR, på telefon: 036 36 89 22. Intervjuer och urval kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-04Livan Holding AB5330160