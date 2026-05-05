Mechanical Design Engineer
We are looking for a senior Mechanical Design Engineer for a customer assignment focused on concept development and advanced vehicle engineering.
As a consultant, you will join an innovative team working with future-oriented technologies such as electrification, hydrogen, and concept vehicle platforms.
Responsibilities
Develop concept designs and 3D models in Catia V5
Support vehicle layout and integration
Contribute to cooling, braking, steering, and battery-related solutions
Perform or support FEM validation
Collaborate with R&D, production, and technical stakeholders
Required qualifications
7+ years in mechanical design
Strong concept development background
Catia V5 expertise
PLM/Enovia knowledge
BEV experience
FEM understanding
Preferred
Advanced vehicle systems knowledge
High adaptability in fast-changing environments Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: cv@norla.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norla AB
