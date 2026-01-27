MCM-operatör till ett innovativt bolag
2026-01-27
Vill du arbeta nära avancerad elektronik i en högteknologisk miljö där kvalitet, innovation och ständiga förbättringar står i fokus och där du har möjlighet att växa in i en specialistroll?
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en MCM-operatör till vår kund i Göteborg som är verksam inom rymdindustrin och producerar bland annat omborddatorer till satelliter samt antenner och mikrovågselektronik.
Rollen innebär tillverkning av hybrider med moment som die-bonding, wire-bonding, inspektion och vakuumlödning, samt genomförande av mekaniska och elektriska tester. Du arbetar med kvalitetssäkring, prototyptillverkning, processutveckling inom MCM och driver förbättringsarbete enligt LEAN. Arbetet sker i nära samarbete med konstruktionsavdelningen och innefattar även maskinansvar, dokumentation samt felsökning och avvikelsehantering.
För dig med högre kompetens finns möjlighet till specialistroll med utökat ansvar för underhåll och felsökning av utrustning, processoptimering samt införande av förbättringar och ny teknik.
VI SÖKER DIG SOM:Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet.
God förståelse för produktionsprocesser inom elektronik.
Kunskap om LEAN och förbättringsarbete.
Tidigare har arbetat i ett ERP-system, med fördel SAP.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Vidare kommer stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en driven och självsäker person som gillar att arbeta självständigt och komma med egna lösningar på problem. Dessutom tror vi att du är tekniskt lagd och vill lära dig mer om både komplexa processer och produkter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunds och vår sida är att du därefter blir direktanställd hos dem.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd, vid var tids gällande, bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg.
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid som högst 3 månader.
Rekryteringsansvarig: Hanna Andersson.
Lön: Fast månadslön.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
