McDonald's Värnamo söker glada medarbetare
Vill du få möjligheten att arbeta tillsammans med ett härligt team där lagandan står i fokus? Är du även den som har förmågan att se när något behöver göras och strävar efter att ge en service i världsklass?
Om du svarade ja på frågorna ovan och dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som oss - då kanske vi är helt rätt för varandra!
McDonald's erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter, alla med fokuset att leverera en ultimat restaurangupplevelse för våra gäster.
Just nu söker vi dig som är lösningsorienterad, har ett öga för detaljer och brinner för att leda andra till att konstant kunna ge våra gäster lite bättre service varje dag.
Hos oss på McDonald 's får du unika utvecklingsmöjligheter bara du själv sätter gränser för. Vill du utvecklas både som person och karriärmässigt ger McDonald's dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet.
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Tidigare liknande erfarenheter är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs mer på www.mcdonalds.se
