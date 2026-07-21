MC - & Bilmekaniker
Kastberga MC AB / Maskinreparatörsjobb / Eslöv Visa alla maskinreparatörsjobb i Eslöv
2026-07-21
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MC- och Bilmekaniker sökes till Kastberga MC AB – Vi växer i nya lokaler i Eslöv!
Vill du vara med och bygga framtidens fordonsverkstad?
Kastberga MC AB fortsätter att växa och söker nu en MC- och bilmekaniker på heltid som vill bli en del av vårt engagerade team.
Vi är en modern verkstad med fokus på kvalitet, personlig service och långsiktiga kundrelationer. Idag arbetar vi med service, reparation och försäljning av motorcyklar, reservdelar och tillbehör. Nu tar vi nästa steg i vår utveckling genom att även expandera vår bilverkstad.
Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som vill ta ansvar, utvecklas tillsammans med företaget och vara med på vår fortsatta tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat:
Service, underhåll och reparation av motorcyklar och personbilar.
Felsökning och diagnostik.
Motor- och växellådsarbeten.
Kamrems- och kopplingsbyten.
Broms-, styr- och chassiarbeten.
Montering av reservdelar och tillbehör.
Däckservice och hjularbeten.
Leveransservice och klargöring av nya och begagnade fordon.
Försäkringsreparationer och skadebedömningar.
Kundmottagning och kundkontakt.
Försäljning av motorcyklar, reservdelar, tillbehör och verkstadstjänster.
Hantering av arbetsordrar och enklare administration.
Reservdelshantering och lagerarbete.
Bidra till ordning, kvalitet och utveckling av verkstaden.
Eftersom vi är ett växande företag kan alla förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten ingå i tjänsten. Det innebär att du, utöver det tekniska arbetet, även kan arbeta med kundmottagning, försäljning, reservdelar, tillbehör, lagerhantering och andra arbetsuppgifter som bidrar till företagets utveckling. Vi söker därför en flexibel och serviceinriktad person som trivs med ett omväxlande arbete och vill vara en viktig del av vårt team.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst treårig utbildning som fordonstekniker eller annan likvärdig dokumenterad utbildning.
Har dokumenterad erfarenhet av service och reparation av både motorcyklar och personbilar.
Har god datorvana.
Behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Innehar A-behörighet, då provkörning av motorcyklar är en naturlig del av arbetet.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Kan arbeta självständigt samtidigt som du fungerar väl i ett team.
Har ett professionellt bemötande och god känsla för kundservice.
Har ett genuint intresse för motorcyklar, bilar och teknik.
Är bekväm med att ge råd till kunder samt sälja motorcyklar, reservdelar och tillbehör när behov finns.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är positiv, engagerad, lösningsorienterad och har en hög arbetsmoral. För oss är rätt inställning och viljan att utvecklas minst lika viktig som tidigare erfarenhet.
Vi erbjuder
Hos Kastberga MC AB blir du en del av ett företag med höga ambitioner och stark framtidstro.
Vi erbjuder:
En trygg heltidsanställning.
Ett omväxlande och utvecklande arbete.
Möjlighet att arbeta med både motorcyklar och personbilar.
Arbete med flera välkända motorcykelmärken.
Modern verkstadsutrustning.
Möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Ett familjärt arbetsklimat där alla hjälps åt.
Goda möjligheter till vidareutbildning och personlig utveckling.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning (heltid) med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Kastberga MC AB, Eslöv.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
📧 info@kastberga.se
Märk din ansökan:
MC- och Bilmekaniker"
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Kastberga MC AB är en växande verkstad och återförsäljare med fokus på kvalitet, kompetens och personlig service. Vi arbetar med service och reparation av motorcyklar och personbilar samt försäljning av motorcyklar, reservdelar och tillbehör. Vår ambition är att vara det självklara valet för kunder som värdesätter kunskap, kvalitet och ett personligt bemötande.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Kastberga MC AB – Med hjärtat i hojen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Info@kastberga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MC- och Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kastberga MC AB
(org.nr 559491-4409) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Henrik Kadfors Info@kastberga.se Jobbnummer
10008712