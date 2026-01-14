Maximoadministratör
Boliden Mineral AB, Garpenberg / Datajobb / Hedemora Visa alla datajobb i Hedemora
2026-01-14
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB, Garpenberg i Hedemora
Maxiomoadministratör
till driftsäkerhetsgruppen i Garpenberg
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Då vår Maximoadministratör går vidare till nya utmaningar inom företaget söker vi nu dennes efterträdare. Har du talang för systemfrågor, har förståelse för underhåll inom industri och en förmåga att bygga goda relationer? Då vill vi veta mer om dig!
Din roll
Som Maximoadministratör är du en nyckelperson i att säkerställa att masterdata i underhållssystemet Maximo är komplett och uppdaterat. Du är även sammankallande för superuser-gruppen i Garpenberg och är rådgivande i systemutveckling och bidrar på så vis till förbättrad driftsäkerhet. Du kommer att stödja alla Maximo-användare i Garpenberg, med särskilt fokus på samarbete med underhållssektionerna samt inköps- och förrådsavdelningen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Resor kan förekomma och arbetet är förlagt till kontorstid.
Ditt team
Denna roll är en del av driftsäkerhetsgruppen tillhörande underhållsektionen i gruvan. Gruppen består av tre planerare, tre beredare, två tekniker samt en underhållsingenjör och leds av driftsäkerhetschefen. Driftsäkerhetsgruppen säkerställer att underhållsprocessen följs och utvecklar arbetssätten vid behov. Som Maximoadministratör stöttar du hela siten i Garpenberg med systemrelaterade frågor och på så vis är du med och synliggör och upprätthåller den röda tråden i systemen i underhållsprocessen.
Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att anläggningsregistret är uppdaterat.
Samordna systeminformation, uppdateringar och tester.
Tillhandahålla administrativt stöd i systemet till medarbetare från hela verksamheten.
Delta i olika projekt, ansvara för användarutbildningar.
Vid större systemrelaterade problem ansvarar du för kontakten med systemleverantören.
Sammankallande av superuser-gruppen i Garpenberg.
Ditt bidrag
Gymnasieutbildning inom relevant område
Några års erfarenhet av underhålls- och förrådssystem, gärna Maximo.
Du är strukturerad och analytisk med en god förmåga att förmedla kunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
B-körkort.
Meriterande är:
Utbildning inom underhållsteknik, systemvetenskap, systemteknik, eller motsvarande.
God förståelse för underhållsprocessen.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Ulf Rutkvist, ulf.rutkvist@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Emma Svensson, emma.svensson@boliden.com
.
Facklig information får du av Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62, Morvan Derrien, SACO, 070- 209 05 63
Sista dag att ansöka är 1 februari 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850)
Kaspersbo 20 (visa karta
)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Garpenberg Jobbnummer
9684281