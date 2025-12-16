Maxi söker Bagare/konditor - vikariat
2025-12-16
Bagare/Konditor till ICA Maxi Karlskoga - vikariat 100% till och med 20270831
Älskar du att baka från grunden, skapa vackra tårtor och ge kunder en smakupplevelse utöver det vanliga? Då vill vi gärna jobba med dig!
På ICA Maxi Karlskoga är bageriet hjärtat av butiken. Här bakar vi med stolthet och passion - varje dag. Vi producerar med fokus på kvalitet, kreativitet och kärlek till hantverket.
Vi skapar allt från matbröd i stora volymer till specialbröd för vardag och högtid. Doften av nybakat är något vi verkligen brinner för - och nu söker vi dig som vill vara en del av detta stolta team.
Om rollen
Som bagare blir du en viktig kugge i ett engagerat och sammansvetsat gäng. Du kommer att:
Baka matbröd och specialbröd enligt våra egna recept, ofta i större volymer
Arbeta med degberedning, jäsning, formning och ugnsarbete
Bidra till förnyelse av sortimentet och utveckling av nya brödprodukter
Säkerställa hög kvalitet, god hygien och ett effektivt arbetsflöde
Arbeta nära kunder och medarbetare, med kvalitet och service i fokus
Vi söker dig som
Har utbildning och/eller erfarenhet inom bageri
Är noggrann, ansvarstagande och stolt över ditt hantverk
Trivs i ett högt tempo, är flexibel och gillar att samarbeta
Är nyfiken, positiv och har ett öga för kvalitet och detaljer
Gillar att möta människor och bidra till en positiv kundupplevelse
Har du erfarenhet av surdegsbakning, specialbröd eller arbete i större produktion är det ett stort plus. Erfarenhet av enklare konditoriarbete är också meriterande.
Vi erbjuder dig
En inspirerande och fartfylld arbetsmiljö i ett glatt och kompetent team
Möjlighet att påverka vårt sortiment och vara med i utvecklingen framåt
En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och stolthet i det vi gör
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronhallen Butik AB
(org.nr 556782-6366) Arbetsplats
ICA Maxi Karlskoga Kontakt
Rasmus Nordwall rasmus.nordwall@kronhallen.se Jobbnummer
9647195