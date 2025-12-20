Maxi Göteborg söker fler stjärnor till E-handel
2025-12-20
Brinner du för att tävla och drivs av resultat? Är du en aktiv person som vill att arbetsdagen ska präglas utav glädje? Då kommer du att trivas på vår avdelning E-handel!
Vi söker nu personal till vår butik som kommer att arbeta med att plocka och packa varor som kunderna har beställt online. På Maxi ICA Stormarknad Göteborg strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga service till våra kunder. Hos oss är vi flexibla i vårt arbetssätt, hjälps åt i butiken och inte minst, har roligt på jobbet!
Vi söker dig som
• Är tävlingsinriktad och trivs med ett högt arbetstempo.
• Ansvarstagande och flexibel.
• Är en morgonpigg person då majoriteten av arbetspassen börjar 05:00
• Har tidigare erfarenhet av butiksarbete eller lagerarbete där fokus varit att plocka varor.
• Är aktiv med god fysik då arbetet är fysiskt krävande.
• Tycker att resultat är lika viktigt som att vara en god lagkamrat.
• Har förmågan att jobba både effektivt och noggrant när tempot är högt
• Har en positiv utstrålning, är öppen och kommunikativ
Vi erbjuder
Ett fartfyllt och stimulerande arbete i en utav Sveriges största Maxibutiker.
Vi har marknadsmässiga löner enligt Handels kollektivavtal, fina förmåner som friskvårdsbidrag och massage samt ledare som tror på dig som individ. Publiceringsdatum2025-12-20Anställningsvillkor
Yrkestitel: Butiksmedarbetare, E-handel
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas i 6 månader.
Omfattning: Tjänsten innefattar 22-25h/vecka.
Arbetstid: Butiken är öppen mellan 06.00-23.00 och schemaläggningen rullar på 4-veckorsschema. För oss är det viktigt att du kan ta dig till butiken och vara instämplad kl. 05.00.
Lönevillkor: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Startdatum: 2 februari eller enligt överenskommelse
Tycker du att detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss - tveka inte, ta chansen och sök!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Maxi ICA Stormarknad består av två företag i nära samarbete. Maxi Livs som säljer dagligvaror och Maxi Special som säljer non-food och säsongsvaror. Vi agerar mot våra kunder som om vi är ett företag. Vi är också väldigt stolta över att ha flera bolag på plats i butiken. Apoteket Hjärtat, Sushi och Min Doktor Kliniken.
Den 10 november 1994 slog vi upp portarna och är idag en av Sveriges tio största dagligvarubutiker. Vi är ett familjeföretag och finns till för att inspirera och göra kundernas vardag både enklare och bättre. Hos oss hittar kunderna cirka 40 000 artiklar under ett och samma tak. Med en ny entré, parkeringsyta och E-handel (sedan 2019) står vi redo med vår fantastiska personalstyrka att bemöta och välkomna våra två miljoner besökare per år.
Vision
Vi förenklar vardagen.
Affärsidé
Maxi ICA Stormarknad Göteborg ska vara en av Europas bästa och mest rationella stormarknader, med fokus på kundvård, ordning & reda, medarbetare, sortiment och lönsamhet. Vi ska alltid uppträda på ett sätt som gör att kunden känner att vi är glada att man valt just oss. Hos oss ska man kunna hitta "allt under ett tak" och få mer för pengarna.
Målgrupp
Maxis största målgrupp är barnfamiljen men vi är även närbutik för många äldre och 1-personshushåll i området, vilket är unikt för en stormarknad.
Värdegrund
Vi står för GLÄDJE i allt vi gör, arbetsglädje, mat - och serviceglädje. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grafiska Vägen Livs AB
(org.nr 556269-4595) Arbetsplats
Maxi ICA Göteborg Kontakt
E handelschef
Felix Orest felixx.orest@maxi.ica.se Jobbnummer
9658107