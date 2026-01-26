MAX söker restaurangbiträde
2026-01-26
Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vi vet att vägen dit går genom engagerade medarbetare, starka team, grym service och riktigt goda burgare.
Nu söker vi dig som vill vara med och skapa serviceupplevelser i världsklass vid varje besök.
Som restaurangbiträde på MAX är du en nyckelperson i vårt dagliga arbete. Tillsammans med dina kollegor ser du till att våra gäster får bästa möjliga bemötande och att restaurangen alltid levererar på högsta nivå. Både när det gäller kvalitet, tempo och service. Du arbetar i team och har varierande arbetsuppgifter: du serverar gäster, håller rent och snyggt i restaurangen, jobbar i köket med att laga burgare och pommes, och ansvarar för kassan där du ser till att gästerna får det som beställts varor. Hos oss är arbetsglädje, gemenskap och utveckling alltid i centrum. Så under dina första dagar lär du dig jobbet steg för steg av din restaurangchef eller en erfaren kollega och på vår lärplattform MAX Academy via digitala utbildningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Servera gäster, ge ett schyst bemötande och skapa serviceupplevelser i världsklass
- Hålla rent och snyggt i restaurangen
- Laga burgare, smoothies och pommes i köket
- Ansvara för kassan och se till att gästerna får det som beställts
- Arbeta i team och stötta dina kollegor
Vad erbjuder vi?
- Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med mycket goda möjligheter att växa och utvecklas
- Interna utbildningar och tydliga karriärvägar
- Lön och villkor enligt kollektivavtal samt friskvårdsbidrag
- En arbetsplats där bemötandet, goda burgare, en ren och fräsch restaurang och snabb service alltid står i fokus
- En kultur där vi lägger stor vikt vid hälsa, miljö och socialt ansvar
Hur går processen till?
Vi har valt att slopa CV och personligt brev till våra tjänster som restaurangmedarbetare. Istället för att skicka in ditt CV och personliga brev svarar du på ett antal urvalsfrågor och gör ett Servicetest. Vi ber dig att svara utförligt på urvalsfrågorna.
Efter att du har skickat in din ansökan kommer du att få ett test skickat till din mail, detta är ett Servicetest och går ut på att du svarar hur du hade agerat i en situation som kan uppstå i det dagliga arbetet på MAX. Genom testet får du som kandidat ett smakprov på hur det är att arbeta på MAX. Testet tar max 15 minuter. Efter att du har gjort testet går vi igenom din ansökan och återkopplar till dig så snart vi kan. Går du vidare i processen får du en inbjudan till intervju, går du inte vidare återkopplar vi till dig via Mail. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att Servicetestet är ett obligatoriskt steg i vår rekryteringsprocess, vi tar därför inte vidare kandidater som inte genomför Servicetestet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd
