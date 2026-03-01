Max Skövde söker sommarpersonal!
2026-03-01
Har du ett mål, en dröm eller bara en grej du vill spara ihop till? På MAX får du inte bara ett sommarjobb, du får chansen att tjäna pengar till det som är viktigt för dig.
Oavsett om det handlar om en garderobsuppdatering, en ny gaming-setup eller bara en riktigt bra sommar. Och samtidigt får du en väldigt bra start på din karriär, både om du vill stanna på MAX eller har andra mål.
Vi söker dig som vill ha ett fartfyllt, roligt och utvecklande sommarjobb där personliga egenskaper betyder mer än tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att du gillar service, att samarbeta, ta ansvar och vara en del av ett team som får saker att hända.
På MAX varierar arbetstiderna mellan dagar, kvällar, nätter och helger. Och i början av din karriär har du en erfaren kollega vid din sida och vårt digitala utbildningsprogram som lär dig jobbet steg för steg. I rollen som restaurangbiträde får du:
- Servera gäster, ge ett schyst bemötande och skapa serviceupplevelser i världsklass
- Hålla rent och snyggt i restaurangen
- Laga goda burgare, smoothies och pommes i köket
- Ansvara för kassan och köket för att se till att gästerna får det som beställts
- Arbeta i team tillsammans med fantastiska kollegor
Trygghet med kollektivavtal, chans att klättra och en kultur som vill att du lyckas, det är några av de viktigaste ingredienserna i MAX-receptet för våra medarbetare. För oss handlar det om att skapa möjligheter, både i och utanför våra restauranger. Så oavsett hur stora eller små dina drömmar är, vill vi hjälpa till på vägen dit.
Vår högsäsong är mellan juni och augusti, så vi söker dig som kan jobba större delen av sommaren. Det kan finnas möjlighet till förlängning om du är sugen på att jobba mer i höst.
Vad MAX kan erbjuda dig
Stark gemenskap
- Vi har medarbetare från alla världens hörn och här finns hundratals nationaliteter, bakgrunder och erfarenheter representerade. Hos oss är det dina personliga egenskaper och jobbet du gör som spelar roll. Vi vet att en stark gemenskap är viktigt för att alla ska kunna prestera på topp. Och som familjeägt företag vet vi att man måste vara snäll. Kanske är det därför har vi kollegor som jobbat hos oss hela livet. Vi förstår att passionen vi har för våra medarbetare är grunden till framgång.
Utvecklingsmöjligheter
- Vi förstår att utveckling är A och O för att hitta lösningar till helt nya problem. Därför har vi en gedigen kurskatalog och ledarprogram som hjälper våra medarbetare att bli sina bästa jag, oavsett om det handlar om självledarskap, konflikthantering eller arbetsplanering. Vi är här för att du ska kunna ta nästa steg i din karriär på MAX.
Chansen att jobba med burgare som både smakar och gör gott
- Vi är ett familjeägt företag som leder hållbarhetsutvecklingen i branschen. Vi jobbar för att göra världen lite godare och på den resan har vi lärt oss att passion och mod är viktigare än att följa gamla fotspår. Vi förstår att hållbarhet handlar lika mycket om att ta hand om vår planet som att ta hand om våra medarbetare.
Företagskultur som vill att du lyckas
- MAX är byggt på passion, mod och gemenskap. Vi förstår att talangfulla medarbetare och entreprenöriell kultur är nyckeln till framgång. Vi förstår att frihet under ansvar får människor att växa och inspirerar fler till stordåd.
Hur fungerar det?
När du skickar in din ansökan svarar du på några urvalsfrågor, vi tar inte emot CV och personligt brev och det är därför viktigt att du svarar utförligt på frågorna. Efter att ha skickat in din ansökan får du ett test skickat till din e-post. Det är ett servicetest för att få en bild av hur du hanterar olika situationer som kan dyka upp under en dag på MAX. Det tar högst 15 minuter att slutföra och ger dig också en idé av hur det är att jobba på MAX och vad du kan förvänta dig.
När du gjort klart testet kollar vi på din ansökan och återkopplar så snart som möjligt. Vi ser över ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före ansökningstiden går ut.
Observera att servicetestet är ett obligatoriskt steg i vår rekryteringsprocess och vi går inte vidare med kandidater som inte slutför det.
Sista ansökningsdag är den 21 maj, men vi granskar ansökningar regelbundet, så skicka in idag!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/263". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556188-7562) Arbetsplats
MAX i Skövde Kontakt
Annie Skoglund . Jobbnummer
