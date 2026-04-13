Mätvärdesoperatörer till vår kund i Solna
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Vi söker nu två mätvärdesoperatörer till vår kund i Solna! I rollen som mätvärdesoperatör kommer det att vara administrativt arbete, exempelvis säkerställa att mätdata och information om mätare är uppdaterad och korrekt i deras system. Kontrollera och validera mätvärden. Kontrollerar flöden och meddelanden mellan olika system. Bidra till utveckling och förbättring av det dagliga arbetet samt IT-stöd.
Andra arbetsuppgifter kan vara att tolka stationsritningar och kretsscheman. Fungera som projektledare för uppdrag och ansvara för projektledningen från uppdragets start till dess slutförande. En del av konsultuppdraget innebär praktiskt arbete ute på stationerna, till exempel inspektioner.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Mätvärdesoperatör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-05-04 och beräknas pågå till och med 2027-03-31.
Krav för tjänsten:
• Universitets/högskoleutbildning
• Du har en god data/IT-vana
• Goda kunskaper i både svenska och engelska krävs.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Utbildning som elkrafttekniker
• Utbildning i projektledning
• Kunskaper i Excel
Om dig
Du kommer i denna roll få hantera en stor mängd data. Vi letar därför efter en strukturerad person som gillar att ta ansvar och som är bra på att arbeta med komplexa frågor. Vi vill även att du är duktig på att samarbeta och kommunicera då du kommer att få arbeta tillsammans med andra.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-04-16.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
