Mattläggare sökes - omgående start
Vill du arbeta med mattläggning i en modern och strukturerad produktionsmiljö? Nu söker Uniflex erfarna mattläggare till Moelven Byggmodul i Värmlandsbro. Här får du ett praktiskt arbete där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus!
Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Här utförs all produktion utifrån de olika enheternas specialkompetens. Affärsidén är att vara Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som mattläggare hos Moelven Byggmodul arbetar du i fabrik med mattläggning i prefabricerade moduler. Arbetet sker inomhus i fasta stationer och enligt tydliga arbetsmoment, vilket ger goda förutsättningar för kvalitet och ett jämnt arbetsflöde.
Start: Omgående
Arbetstid: Dagtid Måndag - Torsdag 06.30-16.00, Fredag 06.30-13.00
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad mattläggare, har arbetserfarenhet inom yrket och trivs med ett praktiskt och noggrant arbete. Du behöver inneha certifikat för Heta arbeten samt ha körkort och tillgång till bil. Erfarenhet från industri- eller fabriksarbete är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är din vilja att lära och att göra ett bra jobb.
Följande saker stämmer in på dig som person:
• Är noggrann och har öga för detaljer
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Trivs med repetitiva arbetsmoment och ett strukturerat arbetssätt
• Har god arbetsmoral och kommer i tid
För oss är det viktigt med rätt inställning och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
