Mattläggare/Golvläggare till Sudergolv AB
Sudergolv AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Gotland Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Gotland
2025-08-16
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sudergolv AB i Gotland
Sudergolv AB söker en ny medarbetare.
Vi söker Dig med driv och engagemang för att göra ett bra arbete varje dag.
Du har kunskaper inom mattläggning, golvläggning och golvslipning och Du söker en ny utmaning hos ett företag som kan erbjuda personlig utveckling, gemenskap, trygghet och möjlighet till växande ansvar.
För att du ska trivas hos oss - Gillar du utmaningar, vill utvecklas som yrkesprofession och människa, är intresserad av att lära nytt och går igång på tanken av att vara en del av Sudergolvs utveckling framåt.
Vi lägger stor vikt till personlig lämplighet och ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: markus.lidman@happyhomes.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sudergolv AB
(org.nr 556292-3507)
Ronevägen 5 (visa karta
)
623 50 HEMSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Markus Lidman markus.lidman@happyhomes.se 0704591801 Jobbnummer
9461422