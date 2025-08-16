Mattläggare/Golvläggare till Sudergolv AB

Sudergolv AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Gotland
2025-08-16


Sudergolv AB söker en ny medarbetare.
Vi söker Dig med driv och engagemang för att göra ett bra arbete varje dag.
Du har kunskaper inom mattläggning, golvläggning och golvslipning och Du söker en ny utmaning hos ett företag som kan erbjuda personlig utveckling, gemenskap, trygghet och möjlighet till växande ansvar.
För att du ska trivas hos oss - Gillar du utmaningar, vill utvecklas som yrkesprofession och människa, är intresserad av att lära nytt och går igång på tanken av att vara en del av Sudergolvs utveckling framåt.
Vi lägger stor vikt till personlig lämplighet och ser fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: markus.lidman@happyhomes.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sudergolv AB (org.nr 556292-3507)
Ronevägen 5 (visa karta)
623 50  HEMSE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Markus Lidman
markus.lidman@happyhomes.se
0704591801

Jobbnummer
9461422

