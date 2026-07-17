Mattläggare/Golvläggare
Wikan Personal AB / Golvläggarjobb / Bollnäs Visa alla golvläggarjobb i Bollnäs
2026-07-17
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Vi söker erfaren Mattläggare/GolvläggarePubliceringsdatum2026-07-17Om företaget
Vill du arbeta på ett komplett ytskiktsföretag som levererar helhetslösningar för både invändiga och utvändiga ytor.
Golv & Kakel Måleri Gävleborg är ett personligt företag med bas i Söderhamn och lokala avdelningar i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall. Deras arbetsområde sträcker sig över hela Mellansverige.Arbetsuppgifter
Som mattläggare hos Golv & Kakel Måleri Gävleborg kommer du arbeta på flera av deras avdelningar i Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.
Arbetet består främst av:
• förarbete såsom slipning, spackling och flytspackling
• våtrumsarbeten, inklusive fallbyggnad och montering av tätskikt/väggmatta
• inläggning av plastmattor, linoleum och vinylgolv
• mönsterpassning och svetsning av fogar för ett tätt och estetiskt resultat
Arbetet innebär frihet under ansvar, och du planerar själv en stor del av din arbetsdag utifrån inkommande uppdrag.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är en erfaren mattläggare med stolthet i ditt yrke och som uppskattar både kvalitet och god service.
För att söka tjänsten ser vi gärna att du:
• har 5 års erfarenhet dokumenterad som mattläggare
• arbetar självständigt och har förmågan att planera ditt arbete
• är noggrann, resultatinriktad och lösningsorienterad
• har en positiv inställning och god social kompetens
• trivs med kundkontakt och teamwork
• behärskar svenska i tal och skrift
• har B-körkort
• grundläggande datorvana
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal, traktamente och boende om du bor på annan ort.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Golv & Kakel Måleri Gävleborg med Wikan Personal.
OBS! Allt gällande rekryteringen till tjänsten, samt information, frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal för mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-649 33 12.
Arbetet beräknas börja omgående och är en långsiktig tjänst.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Odengatan 5 (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Golv & Kakel Måleri Gävleborg AB Kontakt
Magnus Jonsson magnus.j@wikan.se 0278523311 Jobbnummer
10005230