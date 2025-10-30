Mättekniker till tillverkande industri
Sura Magnets är Skandinaviens ledande tillverkare och leverantör av formsprutade magneter för bl.a. sensorapplikationer inom fordonsindustrin. Vi arbetar på en internationell marknad och levererar till ca 44 olika länder.
Sura Magnets värdesätter och uppmuntrar till kreativitet, noggrannhet, eget ansvar och lagarbete.
Om rollen
Vi söker nu en mättekniker till företagets kvalitetsavdelning. Du erbjuds:
En tjänst på ett bolag med korta beslutsvägar och där du uppmuntras till att ta initiativ och komma med nya idéer.
En viktig roll inom företaget där du med din kompetens bidrar till att kvalitetssäkra företagets produkter.
Goda möjligheter att driva förbättringsprojekt inom ditt specialistområde som till exempel nya och förbättrade mätmetoder.
Möjlighet till vidareutbildning inom området.
Programmering och mätning i koordinatmätmaskiner samt mätning i annan mätutrustning.
Medverka vid utveckling av mätmetoder
Dokumentation, utvärdering/analys och rapportering av mätresultat.
Säkerställa förutsättningar & kvaliteten i dagliga produktionsmätningar, samt i viss mån utföra svårare mätningar. Medverka som projektresurs för planering och mätning i projekt för nya produkter.
Delta i utvecklingen och implementeringen av kvalitetskontrollmetoder och rutiner.
Medverka i utredning av intern- och extern ärendehantering.
Vi söker dig som redan har med dig:
Utbildning inom mätteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri.
Dokumenterad erfarenhet av mätning, förståelse av ritningsläsning med form och lägestolerans, samt erfarenhet av programmering av mätmaskiner.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Tidigare programmeringsvana av mätmaskiner.
God datorvana.
Vi kommer utbilda dig och ge dig kunskap inom:
Allmän kunskap inom magnetteknik med magnetiska flöden och material.
Mätteknik inom magnetism.
Senaste tekniken inom 3D-mätning inom magnetism.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av Monitor MPS.
Kännedom om ISO 9001, ISO 14001 samt IATF 16949.
Erfarenhet av att arbeta med APQP.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Självgående och strukturerad
Kvalitetsmedveten
Serviceinriktad
Samarbetsinriktad
Vi erbjuder
En arbetsplats med engagerade kolleger där vi arbetar mot gemensamma mål.
En viktig roll i bolaget med goda utvecklingsmöjligheter.
Generöst friskvårdsbidrag.
Vi är anslutna till kollektivavtal.
Vi uppmuntrar till vidareutbildning.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tjänsten inleds med en 6 månaders provanställning.
