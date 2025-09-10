Mättekniker till produktionsindustri
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Teknikjobb / Landskrona Visa alla teknikjobb i Landskrona
2025-09-10
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Eslöv
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen Vi söker en mättekniker med praktisk och teoretisk kompetens inom mätteknik för att arbeta med mätning och dokumentation i vår löpande produktion. Du kommer att spela en viktig roll i kvalitetsarbetet, både genom dagliga mätningar och genom att utveckla mätmetoder tillsammans med vår kvalitetsfunktion.
Dina arbetsuppgifter Planera, utföra och dokumentera mätprocesser och mätresultat enligt kravspecifikationer och ritningar.
Samarbeta med kvalitetsavdelningen för att utveckla och förbättra mätmetodik inom angivna områden.
Stödja ankomstkontrollen med uppmätning och dokumentation av avvikelser i inkommande material.
Medverka till att säkerställa att mätosäkerheter och variationer hanteras på ett systematiskt sätt.
Vi söker dig som har - Erfarenhet av mätteknik, både praktiskt och teoretiskt. - God vana av att läsa och tolka ritningar samt arbeta med mätdokumentation. - Förståelse för mätosäkerheter och variation, gärna genom Green Beltcertifiering eller motsvarande erfarenhet. - Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat i en produktionsnära miljö.
Ansökningsförfarande Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Skill men kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Elin Larsson, elin.larsson@skill.se
De kandidater som är aktuella för tjänsten kommer att kontaktas efter att sista ansökningsdatum har passerat. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Elin Larsson elin.larsson@skill.se Jobbnummer
9501976