Mättekniker till Motala Verkstad
2026-01-30
Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren mättekniker med expertkompetens inom ritningsläsning och tolkning. I denna roll arbetar du nära produktion, kvalitetsfunktioner och konstruktion med ett tydligt ansvar för att driva mättekniska frågor genom hela tillverkningsprocessen.
Arbetsbeskrivning/Arbetsuppgifter:
• Driva mättekniska frågor vid offertförfrågningar (RFQ) och ordergenomgångar
• Ge stöd i ritningsläsning under tillverkning
• Utbilda personal inom ritningslära samt form- och lägestoleranser
• Vidareutbilda kontrollanter i användning av mätmaskin och mätarm
• Offline-programmering av mätmaskin och mätarm
• Delta i framtagning av mätprotokoll
• Genomföra mätningar med mätarm och mätmaskin
• Kalibrering av mätdon
• Aktivt delta i ständiga förbättringar
• Bidra till effektivt resursutnyttjande av energi och råvaror
• Du har befogenhet att stoppa tillverkning eller leverans vid kvalitetsavvikelser.
Placering: Motala
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag
Tillsättning: Enligt överenskommelse - gärna så snart som möjligt!Om företaget
Välkommen till Motala Verkstad - ett företag med över 200 år av innovation och tekniska framsteg.
Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta och mest anrika industriföretag, känt för sin precision, innovation och höga kvalitet.
De är idag en ledande industripartner inom bearbetning och tillverkning med verksamhet i Motala och Lidköping.
De förstår betydelsen av tillförlitliga industriella lösningar. Deras expertis inom bearbetning, tillverkning och av tunga och medeltunga industriella system gör dem till en idealisk industripartner för en rad olika behov.
Läs mer på företagets hemsida: www.motalaverkstad.seProfil
Vi söker dig som har expertkompetens inom ritningsläsning och tolkning, och är trygg i att arbeta med avancerad mätutrustning som mätmaskin och mätarm. Du har erfarenhet av att programmera mätutrustning offline och är van att arbeta med hög noggrannhet i tekniskt krävande miljöer.
Du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att förklara tekniska sammanhang för andra. Självklart behärskar du svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att utbilda eller handleda kollegor, samt om du har arbetat inom tung eller avancerad industri.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
