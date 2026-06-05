Mättekniker till Malmö
Futuria People AB / GIS-jobb / Malmö Visa alla gis-jobb i Malmö
2026-06-05
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📐 Vill du arbeta i ett av Nordens ledande företag inom mätteknik och geodata samtidigt som du får en nyckelroll i ett spännande industriprojekt?
Vår kund söker nu en självgående mättekniker i Malmö. Rollen erbjuder stor variation med projekt inom industri, mark, anläggning och infrastruktur där du får kombinera praktiskt fältarbete med teknisk databehandling.
Det första uppdraget kommer att vara ett omfattande industriprojekt i Landskrona där du blir en viktig del av projektets genomförande. Därefter kommer det vara varierande projekt runt om i Skåne.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som mättekniker ansvarar du för utsättning, inmätning och databehandling i projekt där precision och kvalitet är avgörande.
Det inledande projektet omfattar bland annat utsättning och inmätning kopplat till installation av upphängningar för ventilationskanaler och annan teknisk utrustning i takmiljöer. Arbetet sker i nära samarbete med projektledning, entreprenörer och övriga tekniska funktioner.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Utsättning och inmätning i fält
• Tolkning av ritningar och tekniska underlag
• Bearbetning av mätdata och framtagning av digitala underlag
• Framställning av terrängmodeller, kartor och relationshandlingar
• Dokumentation och kvalitetssäkring av genomförda arbeten
• Samarbete med projektledare, entreprenörer och beställare
Du erbjuds
🤝 En trygg och familjär företagskultur med korta beslutsvägar
📈 Möjlighet att utvecklas inom flera olika typer av mätprojekt
🌍 Arbete i ett växande bolag med stark närvaro i både Sverige och Danmark
🕒 Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka din vardag
💼 Förmåner såsom:
• Kollektivavtal
• Förmånsbil vid behov
• Friskvårdsbidrag
• Företagshälsovård och hälsoundersökningar
• Förstärkt pensionsavsättning
Vi söker dig som
✔ Har minst 3–5 års erfarenhet som mättekniker inom mark, anläggning, infrastruktur eller husbyggnation
✔ Har utbildning inom kart- och mätteknik eller motsvarande
✔ Är självgående inom utsättning, inmätning och databehandling
✔ Har god vana av att tolka ritningar och tekniska handlingar
✔ Har erfarenhet av Trimble, SBG Geo eller AutoCAD
✔ Behärskar svenska flytande i tal och skrift
✔ Har B-körkort
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och uppskattar att samarbeta med både kollegor och kunder.
Meriterande
⭐ Erfarenhet av scanning, drönarflygning eller stomnätsmätning
⭐ Kunskap inom AMA och MER
⭐ Trafikverksbehörighet nivå 1 eller 2
⭐ Möjlighet att arbeta på annan ort under kortare perioder vid behov
Övrig information
📅 Start: Enligt överenskommelse
⏳ Omfattning: Heltid
📍 Placering: Malmö
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Namn: Sofie Andersson Mailadress: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag.
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851741-2036142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Malmö Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9949437