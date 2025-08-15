Mättekniker till ledande industriföretag!

Selectus Bemanning AB / Teknikjobb / Örebro
2025-08-15


Mättekniker - Kvalitet & Precision i Fokus
Är du teknikintresserad och har en känsla för noggrannhet och struktur? Vi söker både juniora och seniora mättekniker till ett ledande industriföretag inom produktion. Här får du en central roll i att säkerställa att produkter håller högsta kvalitet - från första artikel till färdig leverans.
Om rollen
Som mättekniker blir du en nyckelperson i arbetet med att kontrollera och verifiera artiklar och produkter utifrån ritning, CAD-modell och givna standarder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom kvalitet och produktion.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Dina arbetsuppgifter
Mätberedning och mätning med CMM-maskin, mätarm, scanner eller annan lämplig metod
Programmering av mätmaskiner utifrån CAD-modell eller ritning
Analys, dokumentation och rapportering av mätdata
Intern rådgivning inom mätteknik
Bidra till förbättring av metoder och arbetssätt


Profil
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av mätteknik inom tillverkande industri
Vana vid att läsa och tolka ritningar
Erfarenhet av CMM och gärna program som t.ex. Calypso
God svenska i tal och skrift

Vi söker dig som är noggrann, analytisk och lösningsorienterad. Du har ett öga för detaljer och en stark vilja att bidra till kvalitet i varje led.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selectus Bemanning AB (org.nr 559519-6436), https://selectus.se

Arbetsplats
Selectus

Kontakt
Verde Efrem
verde.efrem@selectus.se

Jobbnummer
9461251

