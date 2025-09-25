Mättekniker till ledande industriföretag!
Selectus Bemanning AB / Teknikjobb / Karlskoga Visa alla teknikjobb i Karlskoga
Mättekniker - Kvalitet & Precision i Fokus
Är du teknikintresserad och har en känsla för noggrannhet och struktur? Vi söker både juniora och seniora mättekniker till ett ledande industriföretag inom produktion. Här får du en central roll i att säkerställa att produkter håller högsta kvalitet - från första artikel till färdig leverans.
Om rollen
Som mättekniker blir du en nyckelperson i arbetet med att kontrollera och verifiera artiklar och produkter utifrån ritning, CAD-modell och givna standarder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom kvalitet och produktion.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Mätberedning och mätning med CMM-maskin, mätarm, scanner eller annan lämplig metod
Programmering av mätmaskiner utifrån CAD-modell eller ritning
Analys, dokumentation och rapportering av mätdata
Intern rådgivning inom mätteknik
Bidra till förbättring av metoder och arbetssätt Profil
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av mätteknik inom tillverkande industri
Vana vid att läsa och tolka ritningar
Erfarenhet av CMM och gärna program som t.ex. Calypso
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som kan ta ansvar för mätning och kvalitetskontroll, också bidra med nya idéer och ett tydligt driv framåt. Du har engagemang, initiativförmåga och en vilja att utveckla både arbetssätt och processer i vårt mätrum. Vi söker dig som är noggrann, analytisk och lösningsorienterad. Du har ett öga för detaljer och en stark vilja att bidra till kvalitet i varje led. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://selectus.se Arbetsplats
Selectus Kontakt
Verde Efrem verde.efrem@selectus.se Jobbnummer
9527079