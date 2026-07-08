Mättekniker till Finspångs Tekniska!
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2026-07-08
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Mättekniker till Finspångs Tekniska!
Finspångs Tekniska är bolaget som utvecklar cirkulära tjänster och förenklar vardagen för alla som bor och verkar i Finspångs kommun. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hanterar avfallsresurser och tillhandahåller klimatsmart fjärrvärme, el och laddtjänster. Dessutom sköter vi gator och utemiljöer i tätorten. Tillsammans arbetar vi för en cirkulär framtid med utgångspunkt från vår vision: ett hållbart och attraktivt samhälle för generationer framåt.
Vill du arbeta med avancerad mätteknik i samhällsviktiga projekt? Hos Finspångs Tekniska får du en central roll i att säkerställa kvalitet och precision i våra bygg- och anläggningsprojekt.
Din roll
Som mättekniker hos Finspångs Tekniska planerar, genomför och följer du upp mätarbeten i våra projekt. Rollen kombinerar operativt arbete med samordning, kvalitetssäkring och utveckling inom mätområdet.
I rollen driver du mätarbeten framåt och säkerställer att rätt resurser och underlag finns på plats, i linje med uppsatta mål och riktlinjer. Arbetet omfattar även kvalitetssäkring av mätdata, egenkontroller och kalibrering av mätinstrument, liksom GPS-mätningar, beräkningar och analyser inom exempelvis transformationssamband.
Vidare ingår även att föra in information i VA-banken och EttNoll samt att ta fram modeller för maskinstyrning. Uppföljning och dokumentation hanteras löpande, inklusive mängdreglering enligt AMA/MER.
Rollen innebär också deltagande i projektmöten samt, vid behov, att leda och fördela arbete. Du bidrar även aktivt till att utveckla arbetssätt och kunskapsdelning inom området.
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning eller erfarenhet inom mätteknik, geodesi eller närliggande område. Du har erfarenhet av mätarbete inom bygg- och anläggningsprojekt och det är meriterande om du tidigare arbetat inom VA.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har god vana av att arbeta i AutoCAD samt erfarenhet av Leica mätinstrument och mätprogrammet SBG GEO. Du har även vana av Trimble Business Center och erfarenhet av att arbeta i VA-banken och EttNoll. Har du dessutom arbetat med maskinstyrning, exempelvis MOBA och Trimble, ser vi det som mycket positivt. Erfarenhet av CallReport och Leica Infinity är meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs både med självständigt arbete och i samarbete med andra i projektmiljö. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift, har goda kunskaper i engelska samt innehar B-körkort för manuell växellåda.
Så här arbetar vi
På Finspångs Tekniska är vi stolta över vår roll i samhällsutvecklingen. Vi levererar inte bara viktiga samhällstjänster – vi arbetar aktivt för att skapa en cirkulär och hållbar framtid.
Vår kultur präglas av våra värderingar:
Lyhörda – Vi lyssnar på våra kunder och varandra.
Samskapande – Vi skapar lösningar tillsammans.
Långsiktiga – Vi bygger för framtiden.
Modiga – Vi vågar tänka nytt och utmana invanda arbetssätt.
För att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas har vi också gemensamt tagit fram spelregler. De beskriver hur vi kommunicerar, samarbetar, tar ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Här är vi övertygade om att utveckling sker genom delaktighet, tydliga mål och respekt för varandras kompetens och erfarenheter.
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander & Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Finspångs Tekniska.I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev i ansökningsformuläret - det räcker med ditt CV. Som en del av processen får du även genomföra tester som ger oss en fördjupad bild av dina styrkor och din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är 9 augusti. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eiss Rekrytering & Search AB
(org.nr 559137-3484), https://eissrekrytering.se
Leverstorpsvägen 5 (visa karta
)
612 44 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finspångs Tekniska AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Mia Neander mia.neander@eissrekrytering.se 0702439056 Jobbnummer
9996378