Mättekniker sökes i Kungsör!
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2026-06-17
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Uppdraget
Vi söker en erfaren och engagerad mättekniker för att ansluta till vårt dynamiska team. Som mättekniker kommer du att spela en nyckelroll i verksamheten genom att säkerställa noggranna mätningar och datainsamlingar i olika projekt.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Utföra noggranna manuella mätningar och insamling av data enligt specifikationer.
Använda avancerad mätutrustning och teknik för att säkerställa hög kvalitet på resultat.
Delta i kalibrering och underhåll av mätinstrument.
Rapportera och dokumentera mätresultat för analys och kvalitetskontroll.
Samarbeta med andra teammedlemmar för att säkerställa effektivt projektflöde.
Vem du är
Vi söker sig som tidigare arbetat som mättekniker eller kontrollant av komponenter inom stål - eller mekanisk industri. Som person är du teamorienterad med god kommunikationsförmåga och jobbar flitigt med problemlösning.
Erfarenhet av att arbeta med PCDNES
God teknisk förståelse och förmåga att tolka tekniska ritningar och specifikationer.
Förmåga att arbeta självständigt och noggrant under tidspress.
Utbildning inom mätteknik eller liknande område är meriterande.
Arbetstider
Vid start dagtid 7-16 måndag-fredag
Eventuellt 2- skift eller natt
Tillsättning
Omgående med hänsyn till viss uppsägningstid
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931701-2058244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta
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632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9968693