Mättekniker: Med energiflöden i fokus
2025-09-23
Om Tjänsten
Vi expanderar vårt dynamiska team inom Energimätning på leveransteam Mätteknik och söker nu en mättekniker som kan bidra till vårt arbete med en stålande servicekänsla. I denna roll kommer du att arbeta tillsammans med ett dedikerat gäng av mätingenjörer och mättekniker. Tillsammans ansvarar ni för att optimera mätinsamlingen samt hantera den tekniska driftövervakningen av vår infrastruktur och insamlingssystem. Ditt arbete kommer huvudsakligen omfatta montage, löpande revisionsbyten och felsökning av mät- & kommunikationsutrustning för el-, fjärrvärme- och fjärrkyla ute hos våra 63000 kunder.
Arbetsuppgifter
Montage och underhåll av energimätare och kommunikationsinfrastruktur för mätvärdesinsamling.
Utföra felsökning och optimera kommunikation.
Samarbeta med installatörer av fjärrvärme- och elanläggningar.
Dokumentera utförda arbeten och mätanläggningars egenskaper.
Personliga Egenskaper
Vi söker dig som är en analytisk problemlösare med stark servicekänsla . Du är van att resonera och diskutera lösningar med både kollegor och kunder för att uppnå optimala resultat. Din förmåga att följa och anpassa dig till fastställda rutiner samt din ordningssamhet och punktlighet är avgörande i rollen. Vi värdesätter även din förmåga att snabbt ta till dig nya IT-system och digitala verktyg .
Kompetenskrav
Den ideala kandidaten har god vana av att arbeta med vatten- och värmesystem i kommersiella fastigheter, kombinerat med en praktisk el-utbildning. Exempelvis som fastighetstekniker. Erfarenhet från servicearbete är ett krav, likaså körkortklass B. Det är meriterande om du har kunskaper i styr- och reglerteknik samt erfarenhet av att felsöka och montera kommunikationsinfrastruktur.
Mer information
Välkommen med din ansökan 2025-10-22. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Enhetschef Henrik Sandelius via henrik.sandelius@jonkopingenergi.se
alt 036-19 18 73 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
