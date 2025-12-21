Mättekniker (GIS) sökes till Sörmland Vatten och Avfall AB
2025-12-21
Om arbetsplatsen
Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig biogas samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region - även kallat Sörmlands hjärta. Vi ägs av de tre kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker. Läs gärna mer om oss på www.sormlandvatten.se.
Vill du arbeta med geodata som gör verklig nytta - från fält till analys och utveckling av kartstöd? Sök då tjänsten redan idag!Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Som GIS-tekniker hos oss har du en viktig roll i att säkerställa och utveckla korrekt kart- och geodatastöd för vår VA-verksamhet. Rollen kombinerar operativt arbete med mätning, dokumentation och GIS med ett ansvar för att bidra till utveckling av kartor, analyser och arbetssätt utifrån verksamhetens behov.
Du arbetar nära både drift, underhåll och projekt och är med och skapar ett GIS-stöd som är användbart i vardagen och hållbart över tid.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med inmätning, utsättning och dokumentation av VA-anläggningar.
Uppdaterar, kvalitetssäkra och förvalta kartor och geodatabaser.
Ta fram kartunderlag och analyser som stöd för drift, underhåll, utredningar och projekt.
Bidra till utveckling av kart- och GIS-stöd när nya behov uppstår i verksamheten.
Samordna förbättringar av arbetssätt, informationsflöden och användning av geodata i samverkan med kollegor och systemförvaltare.
Beredskap kan komma att ingå i tjänstenKvalifikationer
Vem är du?
Du har ett intresse för geodata och hur kartor och analyser kan användas för att stödja teknisk verksamhet. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har lätt för att kommunicera på ett tydligt och ödmjukt sätt. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du är noggrann i detaljer. Vi ser gärna att du är en lösningsorienterad person som trivs med att arbeta självständigt.
Krav för tjänsten:
Relevant teknisk eftergymnasial utbildning, eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med GIS (geografiska informationssystem).
B-körkort.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av inmätning och utsättning med totalstation och GPS
Vana av arbete i GIS-system samt system som CAD och VA-banken
Kunskaper om VA-teknik och nätverksanalys
BE-körkort
Arbetsgivaren tillämpar 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sörmland Vatten och Avfall AB
(org.nr 556742-9302), https://sormlandvatten.se/
641 51 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sörmland Vatten Kontakt
HR och hållbarhetspartner
Cecilia Rosenström cecilia.rosenstrom@sormlandvatten.se 0150361862 Jobbnummer
