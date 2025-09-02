Mättekniker | Björkö Mekaniska | Eksjö
2025-09-02
Är du en fena på detaljer och har ett öga för kvalitet?
Är du en fena på detaljer och har ett öga för kvalitet?

Vi söker just nu efter en Kvalitets- & Mättekniker till Björkö Mekaniska i Eksjö som vill vara med och säkerställa att produkterna håller absolut toppklass. Du blir en nyckelperson i produktionen - där precision, noggrannhet och engagemang är i fokus. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag.
Björkö Mekaniska AB (BMA) är ett modernt företag som arbetar tätt tillsammans med kunder och leverantörer. Grunden i företaget är avancerad bearbetning i CNC-maskiner.
Vårt fokus är att människor ska trivas i vår organisation, vi vet att trivsel och arbetsglädje är nyckeln till välbefinnande och kreativitet. Detta är grunden där entreprenörskap växer, och det gör vår kultur också - kännetecknad av entreprenörskap, effektivitet och långsiktigt tänkande. Om tjänsten
• Tillträde omgående/enligt överenskommelse
• Visstidsanställning- heltid
• Dagtid
• Eksjö
Som Mättekniker på Björkö Mekaniska kommer du att övervaka produktionens kvalitetsstatus, upprätta och underhålla mätprogram, samt genomföra inmätningar av nya och befintliga artiklar. Du ansvarar för kalibrering och underhåll av mätutrustning, utvecklar mätinstruktioner och mätupplägg, samt driver kvalitetsrelaterade utbildningar och avvikelser. Du deltar i kvalitetsforum och säkerställer att våra produkter uppfyller höga kvalitetsstandarder.
Uppdraget är en del av vår uthyrningsverksamhet, vilket innebär att du blir anställd av Lernia och arbetar som konsult hos Björkö Mekaniska. Uppdraget är långsiktigt och målsättningen är att du på sikt ska erbjudas en anställning direkt hos kundföretaget.
Om dig
För att lyckas i rollen som mättekniker är noggrannhet och teknisk kompetens avgörande. Erfarenhet av att använda och förstå avancerad mätteknisk utrustning och dataprogram är viktigt, liksom god problemlösningsförmåga. Vidare söker vi en engagerad och erfaren Mättekniker som drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det. Som Mättekniker kommer du att arbeta med många spännande uppgifter och bidra till fortsatt framgång!
Vi tror att tidigare erfarenhet inom kvalitet och mätteknik är en fördel, men vi söker även dig med erfarenhet av CNC och ett stort engagemang att lära dig om mätteknik.
Formell kompetens
• Körkort B & tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska
• Erfarenhet och kunskap inom kvalitets- och mätteknik.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet som mättekniker eller motsvarande utbildning
• Kunskap i ritningsläsning och vana med kontrollutrustning.
• Programmeringskunskap och verkstadserfarenhet är meriterande.
• Truckkort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Enligt överenskommelse
