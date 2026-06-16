Mättekniker

Futuria People AB / GIS-jobb / Västerås
2026-06-16


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Är du en mättekniker som trivs med tekniskt avancerade projekt och vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i centrum? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av ett engagerat team i Västerås.
Vår kund är en ledande aktör inom mark, anläggning, VA och betong och arbetar med projekt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Här får du möjlighet att utvecklas i en organisation som värdesätter kompetens, ansvarstagande och goda samarbeten.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People men att du blir anställd direkt av vår kund.
Om rollen
I rollen som mättekniker blir du en viktig del av projektens genomförande och arbetar tillsammans med erfarna kollegor i en miljö där kunskapsdelning och utveckling uppmuntras. Du kommer att vara involverad från planering till färdigställande och ha ett nära samarbete med både kunder och projektorganisationen.
Till skillnad från många andra tjänster får du möjlighet att arbeta långsiktigt i större projekt och följa deras utveckling över tid, samtidigt som det finns utrymme att ta sig an nya utmaningar och bredda din kompetens.
Det här erbjuds du
En stabil arbetsgivare med långsiktiga projekt och spännande uppdrag

Konkurrenskraftig lön och attraktiva anställningsvillkor

Goda personalförmåner

Möjlighet att utvecklas både tekniskt och professionellt

Ett samarbetsinriktat team med korta beslutsvägar och högt engagemang

Vi tror att du har
Minst tre års erfarenhet som mättekniker eller motsvarande

Eftergymnasial utbildning inom geodesi, lantmäteri eller närliggande område

Praktisk erfarenhet från mark, anläggning, VA eller betongprojekt

Goda kunskaper i SBG Geo. Erfarenhet av Leica är ett plus

B körkort

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Västerås
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sofie Andersson på sofie@futuriapeople.se.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918717-2055596".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Futuria People AB (org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Stockholm Västerås Airport (VST) (visa karta)
721 31  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Futuria

Jobbnummer
9966004

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