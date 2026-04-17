Mättekniker
Element Metech AB / Teknikjobb / Trollhättan
2026-04-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Element Metech AB i Trollhättan
, Göteborg
, Mölndal
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Till Element Metech söker vi en Mättekniker till vår verksamhet i Trollhättan.
Vi erbjuder ett brett och utvecklande uppdrag i ett företag som befinner sig i en intressant utvecklingsfas där vi ger dig möjligheter att växa. Vi arbetar med kalibrering och service på all typ av mätutrustning såsom optisk, elektrisk, hög och lågfrekvent, mekanisk, temperatur, längd och moment. Denna tjänst har placering på avdelningen för längd och moment vilket innefattar kalibrering av exempelvis skjutmått, mikrometrar, momentnycklar, tolkar och klockor.
Vi har kollektivavtal, flexibel arbetstid, friskvårdspeng samt arbetstidsförkortning.
Idag är vi 35 medarbetare på vår enhet i Trollhättan. Vill du bli en del av vårt team för att möta morgondagens utmaningar inom det mättekniska området? Du som känner dig utmanad och tror att du är rätt person för tjänsten, tveka inte utan ansök idag. Urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara kalibrering och enklare justering av mekanisk mätutrustning.
du kommer vara delaktig i lagets planering av den dagliga verksamheten med ansvar för det egna området.Kvalifikationer
Som person är du noggrann med ett praktiskt handlag och är nyfiken på att lära dig nya saker.
Vi ser gärna att du jobbat framgångsrikt inom produktion eller liknande yrke med leveransfokus, med bibehållen hög kvalité.
Meriterande om du har en teknisk utbildning, eller likvärdig praktisk erfarenhet efter att ha jobbat som maskinoperatör, mättekniker eller kalibrerare och har ritningskunskap.
God datorvana och systemförståelse.
Vi värderar egenskaper som kundfokus, flexibilitet samt att du trivs i ett prestigelöst klimat där gemenskap, öppenhet och engagemang värdesätts högt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Element Metech AB
(org.nr 556080-0210), https://www.element.com/sv
Flygmotorvägen 1 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Mätinstrument Jobbnummer
9860017