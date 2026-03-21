Mättekniker
Om jobbet
Vill du arbeta i en nyckelroll där mätteknik, kvalitet och utveckling står i centrum? Trivs du med ansvar och vill kombinera tekniskt specialistarbete med ett uppdrag att utveckla? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren mättekniker. Rollen är central i organisationen och innebär både operativt mättekniskt arbete och ansvar inom mätteknik.
Du blir en viktig del av kvalitets- och teknikavdelningen där du arbetar nära kollegor, projekt och produktion för att säkerställa hög kvalitet, stabila processer och kontinuerliga förbättringar.Arbetsuppgifter
I rollen som mättekniker kommer du bland annat att:
Utföra mätningar och analysera mätdata
Kvalitetssäkra under tillverkning genom kontrollmätningar och utbildningar, hur man utför mätning på ett säkert, korrekt och effektivt sätt
Utveckla och förbättra mätmetoder för att effektivisera
Bidra aktivt till ständiga förbättringar av processer och arbetssätt
Utbilda produktionspersonal i mätteknik
Vara delaktig i projekt där mätning och kalibrering ingår
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har ett starkt kvalitetstänk. Du är trygg i din tekniska kompetens, tar ansvar och trivs med att samarbeta med andra och har förmåga att lära ut.
Formell kompetens:
Minst 2-4 års erfarenhet av mätteknik inom industrin
Förmåga att hantera och kalibrera mätdon
Mycket goda kunskaper i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
ISO 9001 och ISO 10012
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där kvalitet står i fokus
Möjlighet att påverka utvecklingen för ett av Sveriges äldsta företag
En stabil och utvecklande roll i en större organisation
Ett engagerat team och ett nära samarbete mellan kvalitet, teknik och produktionSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026 till jobb@akersrolls.com
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss!
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Åkers Sweden AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om Åkers Sweden AB
Åkers Sweden AB är ett dotterbolag till Union Electric Steel Corporation, som är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri och tillsammans säljer vi valsar under varumärket Union Electric Åkers. Åkers Sweden AB har cirka 240 anställda och vi har vår produktionsanläggning i Åkers Styckebruk, som ligger i Strängnäs kommun ca 75 km från Stockholm. Åkers Sweden AB producerar ett brett sortiment av gjutna valsar varav merparten går på export. Vi befinner oss nu i en spännande fas och bygger vår organisation för framtidens behov.
Om Union Electric Steel Corporation
Union Electric Steel Corporation är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri. Bolaget tillverkar även göt- och smidesprodukter till olja- och gas, aluminium- och plastindustrin. Union Electric Steel Corporation har produktionsanläggningar i Sverige, Slovenien och Kina. Koncernens huvudkontor ligger i Carnegie, Pennsylvania, USA. Union Electric Steel Corporation är ett dotterbolag till Ampco-Pittsburgh Corporation. http://www.uniones.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: jobb@akersrolls.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mättekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkers Sweden AB
(org.nr 556031-8080)
Bruksallén 4 (visa karta
)
647 51 ÅKERS STYCKEBRUK Kontakt
Kvalitetsledare
Malin Nilsson 0159-322 20 Jobbnummer
9811677