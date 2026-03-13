Mättekniker
2026-03-13
Mättekniker
Unnaryd/Hylte med omnejd Heltid - Dagtid
Vill du arbeta i en nyckelroll där mätteknik, kvalitet och utveckling står i centrum? Trivs du med ansvar och vill kombinera tekniskt specialistarbete med ett ledande uppdrag? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren mättekniker som vill ta nästa steg i karriären. Rollen är central i organisationen och innebär både operativt mättekniskt arbete och ansvar inom mätteknik.
Du blir en viktig del av kvalitets- och produktionsteamet där du arbetar nära kollegor, projekt och produktion för att säkerställa hög kvalitet, stabila processer och kontinuerliga förbättringar.Arbetsuppgifter
I rollen som mättekniker kommer du bland annat att:
Utföra avancerade mätningar och analysera mätdata
Arbeta med MSA, kapabilitets- och duglighetstester
Programmera och arbeta med mätutrustning såsom CMM, mätarm och handmätdon
Vara delaktig i produktions- och kvalitetsprojekt
Stötta produktionen i mättekniska frågor
Bidra aktivt till ständiga förbättringar av processer och arbetssätt
Vid behov leda och samordna arbetet inom mätteknik
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har ett starkt kvalitetstänk. Du är trygg i din tekniska kompetens, tar ansvar och trivs med att samarbeta med andra.
Formell kompetens:
Erfarenhet av mätteknik inom industrin
Förmåga att hantera och kalibrera mätdon
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av Monitor, Officepaketet (särskilt Excel) och kvalitetsledningssystem
2-4 års relevant branscherfarenhet
Meriterande:
Erfarenhet av kontinuerliga förbättringar och produktionskvalitet
Kunskap inom CMM, ytjämnhets- och konturmätning
Erfarenhet av produktkvalitetsbedömning och produktionsfrisläpp
Vi erbjuder
En stabil och utvecklande roll i en större organisation
En dynamisk arbetsmiljö där kvalitet och förbättringsarbete står i fokus
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och i ett ledande ansvar
Ett engagerat team och ett nära samarbete mellan kvalitet och produktionSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
