Mättekniker
Smartsten AB / Murarjobb / Katrineholm Visa alla murarjobb i Katrineholm
2026-01-07
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smartsten AB i Katrineholm
, Norrköping
, Örebro
, Västerås
, Solna
eller i hela Sverige
Nerostein OÜ är Nordeuropas största sten bearbetningsföretag som tillverkar bänkskivor av sten (natursten, kvarts, keramik). 90% av produktionen exporteras. På grund av företagets snabba tillväxt letar vi efter medarbetare.
Ditt huvudmål är att erbjuda kunder högkvalitativ uppmätning av bänkskivor i sten..
Ditt arbetsområde kommer att vara inom Östergötland med omnejd.
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete eller intresse för vår bransch. Det är viktigt att du håller en hög tempo och har arbetsvilja och nyfikenhet inför dina arbetsuppgifter
Vi värderar intresse hos dig och en vilja att lära nya saker.
Du har körkort och du pratar svenska och engelska (B1).
Du är i god fysisk form, tekniskt kunnig.
Vi garanterar ett stabilt jobb i ett växande och framgångsrikt företag och en värdig belöning för ett bra jobb.
Du får den utbildning och de verktyg du behöver för att arbeta så att du kan tillhandahålla kvalitets service till våra kunder.
Vi kommer endast kontakta de som blir utvalda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: sebastian.hagglund@nerostein.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smartsten AB
(org.nr 559300-4418)
641 30 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Service Manager
Sebastian Hägglund sebastian.hagglund@nerostein.se 0730798482 Jobbnummer
9672556