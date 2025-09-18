Mättekniker
2025-09-18
Är du en mättekniker inom bygg- och anläggningsbranschen som är ute efter nya möjligheter? Är du beredd att axla en ansvarstagande roll inom ett utvecklande företag? Då kan det vara dig vi söker! Liljedal söker just nu en mättekniker till verksamheten i Dalarna.
Som mättekniker hos Liljedal kommer du att arbeta med mark-, anläggning- och husprojekt. Beroende på erfarenhet kommer du att arbeta med utsättning, mängdberäkning, 3D-moddelering, skanning, drönarflygning samt mobile mapping.
För att lyckas i denna roll har du:
Erfarenhet som mättekniker
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en ansvarstagande och noggrann lagspelare. Utöver detta är du en naturligt driven och serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Liljedal erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Goda möjligheter till individuell utveckling
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Liljedal med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Liljedal:Liljedal Geoedesi arbetar främst inom bygg och anläggningsbranschen. Vi tillhandahåller ett helhetskoncept för mätning till statliga, kommunala och privata aktörer. Vi använder oss av toppmodern utrustning för att nå så bra resultat till kunden som möjligt.
Våra uppdrag är huvudsakligen i Dalarna men även andra på platser runt om i Sverige, samt Norge. Vårt team har mycket hög kompetens inom mätområdet och vi vill alltid utveckla våra kunskaper i takt med att nya bygg- och mättekniker växer fram. Ersättning
