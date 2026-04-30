Mätsamordnare - Tvärförbindelse Södertörn
Vi söker en Mätsamordnare till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Flemingsberg, Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som mätsamordnare ingår du i teknikorganisationen inom ett större infrastrukturprogram. Du ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra mätningstekniska arbeten genom hela projektet, från kravställning och projektering till uppföljning i byggskedet. Rollen innebär nära samarbete med projektörer, entreprenörer och övriga tekniska funktioner.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Ta fram kravställande dokument avseende mätningstekniska arbeten för programmet
Delta i framtagning av förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten med fokus på mätningstekniska delar
Planera för upprättande av stomnät, bruksnät och byggnät
Bistå projekterande konsulter och entreprenörer med mätningstekniskt underlag
Granska digitala anläggningsmodeller
Granska kontrollprogram som konsulter och entreprenörer tar fram
Kvalitetssäkra leverantörernas mätresultat
Hantera mätningstekniska delar av kontrollprogram för omgivningspåverkan avseende sättningar
Hantera mängdreglering av entreprenader i byggskedet
Krav (OBS, obligatoriska)
Ha högskoleexamen med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som beställaren bedömer som likvärdiga.
Ha behörighetsintyg klass 1 för mätningstekniska arbeten inom Trafikverket.
Ha arbetat minst 10 år med mätningstekniska arbeten i stora anläggnings- och/ eller infrastrukturprojekt.
Ha arbetat minst 10 år i såväl beställarorganisation som i utförande organisation (entreprenör) i stora infrastrukturprojekt.
Ha arbetat minst 7 år med framtagande av handlingar för vägplan och förfrågningsunderlag för bygghandlingar i projekteringsskedet för stora infrastrukturprojekt.
Ha minst 5 års erfarenhet av att ha en arbetsledande funktion som mätchef, mätansvarig eller liknande i vilken det ingått att styra en mätorganisation i stora infrastrukturprojekt.
Ha minst 5 års erfarenhet av modellbaserad projektering med 3D-modeller som gällande handling.
Ha minst 5 års erfarenhet av anläggningsmodeller för mätningsteknik inkl. maskinstyrning.
Ha tagit fram föreskrifter för geodetisk mätning till förfrågningsunderlag för större anläggnings- och/ eller infrastrukturprojekt.
Ha arbetat minst 5 år med mängdreglering i entreprenader.
Ha erfarenhet av att etablera minst 2 stycken stomnät för komplexa anläggningar.
Ha minst 5 års erfarenhet av att planera för och hantera uppföljning av större monitoreringsmätningar av komplexa anläggningar.
Ha erfarenhet av att etablera alt. använda projektanpassad Nätverks-RTK för GNSS-mätning i stora infrastrukturprojekt.
Ha minst 5 års erfarenhet av att hantera mätningstekniska delarna av kontrollprogram för omgivningspåverkan avseende sättningar inklusive lagring av data i projektgemensamma databaser.
Ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med InSAR-teknik för uppföljning av omgivningspåverkan avseende sättningar inom stora infrastrukturprojekt. (med stora infrastrukturprojekt ovan avses projekt med en budgeterad kostnad om minst 5 miljarder kronor.)
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du har minst 10 års erfarenhet av mätsamordning som beställare av stora infrastrukturprojekt under både projekterings- och utförandeskede, där budgeterad projektkostnad uppgått till minst 5 000 000 000 kr.
Du har erfarenhet av omfattande mätsamordning och ansvarat för att leda och effektivisera mätningstekniska arbeten i bygg- och infrastrukturprojekt. Detta för att medverka till att Tvärförbindelse Södertörn får en väl fungerande mätsamordning som säkerställer att mätningar sker med hög noggrannhet och enligt upprättade kvalitetskrav under projektets olika faser, från projektering fram till överlämning. Du har mycket god vana av att arbeta teknikslagsöverskridande både inom projekterings- och utförandeskedena inom ett projekt/program av liknande art, storlek och komplexitet som Tvärförbindelse Södertörn.
Du har bästa möjliga förståelse för programmets och rollens utmaningar och komplexitet, är självgående och lösningsorienterad. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666608-1976745".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg
)
162 65 VÄLLINGBY
