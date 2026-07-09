Matsalsservitör / Chambre Séparée
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2026-07-09
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Vi på ostbutiken Odengatan brinner för råvara, personligt bemötande och service. Vi har en liten butik i gatuplan som under sommaren ska bli lite större och även inkludera enklare servering. Innanför den lilla butiken har vi ett större kök där vi tillagar mat för takeaway i butiken, catering och förbereder middagar inför sittningar i vår matsal, chambre separée som vi har under butiken.
Vi importerar större delen av våra varor själva, från små producenter som lägger sitt hjärta i sin produktion vilket vi för vidare i mötet med kunder.
Vi är en verksamhet med rutinmässigt arbete och som alltid sätter kunden först. Vi söker dig som gillar en arbetsplats med högt tempo och fokus på prestation, du kan driva både dig själv och med dig själv. Du ska gilla struktur, tar ansvar för helheten och inte lämnar problem till nästa person.
Jag kan inte understryka nog att vi som arbetar här tycker att denna bransch är underhållande, rolig och vi väljer restaurang och butik alla dagar i veckan framför kontor. Kundbemötandet är det absolut viktigaste i vår verksamhet, du ska trivas med att ta hand om sällskap i vår intima miljö.
Vi söker en person med ett par års eller ett dussin års erfarenhet av matsals servering. Att jobba matsal hos oss särskiljer sig en del från traditionell restaurang eftersom vi, i vår matsal bara tar ett sällskap 10 – 30 personer. Du kommer därför att vara en nyckelspelare i matsalen där du förväntas kunna ta ett helt sällskap från start till slut – från mise en place till avslut, utan att tappa tempo eller detaljer.
Matsalen har öppet till midnatt och hos oss kommer du att jobba skift, du kommer att jobba varannan helg och kvällar, så om du är en kvälls person så blir detta hållbart.
Hos oss kan du få personlig utveckling och stimulans då vi tror på långsiktiga relationer och på utveckling över tid. Känner du att du vill vara med och driva vår chambre separée, hör av dig till oss.
Skicka några rader om dig själv + ditt cv till ostbutikenodengatan@gmail.com
Vi följer kollektivavtal och söker både heltid och deltidpersonal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: ostbutikenodengatan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Matsalsservitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Tavola Aktiebolag
(org.nr 556560-6240)
Odengatan 33 (visa karta
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113 51 STHLM Arbetsplats
Ostbutiken Odengatan Jobbnummer
9998585