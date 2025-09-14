Matsalschef
2025-09-14
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda matsalen med både hjärta och skärpa?
Vi söker en Matsalschef som vill vara med och skapa en matsal där både gäster och medarbetare trivs, växer och känner stolthet.
Din vardag hos oss
Som Matsalschef blir du ledaren som sätter tonen - både för servicen och stämningen i teamet. Du är den som ser till att allt flyter på, samtidigt som du bygger energi, utveckling och glädje i matsalen.
Dina uppgifter i korthet:
Bygga, träna och motivera ett starkt team - där alla får växa och bidra.
Säkerställa att matsalen håller hög kvalitet varje dag, från lunch till kväll.
Ha koll på allt det praktiska: schemaläggning, kassasystem, dryckessystem och små (och stora) vardagsutmaningar.
Utveckla vårt dryckesutbud och hålla matsalen i toppskick.
Jobba tätt ihop med köksmästaren, våra krögare och hela driftteamet.
Vara länken mellan matsal och ledning - med direkt rapportering till krögarduon.
Vem vi tror att du är
Du har en naturlig känsla för service och ledarskap. Du trivs när det händer mycket, när du får lösa problem och när du får se människor växa. Du är den som både kan hålla i strukturen och sprida energi till teamet. Du behöver inte ha en lång bakgrund som ledare, men har viljan att ta nästa kliv i din karriär.
Varför du ska välja oss
Här får du inte bara ett jobb - du får en chans att sätta din egen prägel på matsalen, bygga ett starkt team och vara en del av en restaurang som alltid vill framåt. Vi tror på delaktighet, utveckling och arbetsglädje.
Är du redo att ta steget och bli vår nästa Matsalschef?
Vi längtar efter att höra från dig - ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail till jobba@apelbergkrogar.com
E-post: jobba@apelbergkrogar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Matsalschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pyttirian AB
(org.nr 556557-5783), http://www.apelbergkrogar.com Jobbnummer
9507516