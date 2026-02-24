Matsalsansvarig till Allé Elva som sprider glädje
Allé Elva ligger på Södertörns högskolas campusområde i Flemingsberg. Restaurangen är tillsammans med Café Prego och fest-& cateringverksamhet på området en del av Campus by Nordrest. Vi serverar dagligen ca 250-300 lunchgäster och ca 800 cafégäster. Vi levererar catering till såväl Södertörns högskola, KTH och KI som till privatpersoner och Karolinska Universitetssjukhuset. Våra värdeord är att sprida glädje, vara tillgängliga och överraska positivt. Vi jobbar mycket med hållbarhet och strävar hela tiden efter att förbättra vårt miljöarbete.
På Allé Elva lagar vi all mat med stort engagemang och från grunden. Hållbarhet och kvalité är två ledord hos oss. I restaurangen erbjuder vi tre dagens lunch i bufféform på vikt samt två dagens studentlunch (portioneras). I vårt kallkök producerar vi smörgåsar, sallader och bakverk till vår café-& cateringverksamhet. Därutöver arbetar vi med konferenser, bufféer och middagsbeställningar.
Vi söker en flexibel, snabbfotad, glädjespridande kollega till vårt härliga team som skall ansvara för matsalen.
Tjänsten innebär att ta hand om vår matsal med allt vad det innebär. Det handlar om att förbereda i matsalen inför lunchen, hålla koll på maten/ hålla rent och snyggt i vår buffé, portionera, se till att det är rent och snyggt vid vår diskinlämning, fylla på sallad/bröd/ kaka samt brygga kaffe, mm. dvs alla förekommande uppgifter under lunchtid i en restaurang. Efter lunchen handlar det om att torka bord, ställa ordning bord och stolar, ta undan efter eventuella bordsserveringar, städa och göra rent allmänt i matsalen, vid buffén, kaffestationen och sopstationen. Du ska tycka om service och att göra det lilla extra för våra gäster. Du är självklart självgående, driven, trivs med att ha en stabilitet i dina arbetsuppgifter samtidigt som du inte har problem med att hoppa in där det behövs i verksamheten. Du har koll på livsmedelshygien, allergener och jobbar strukturerat.
Vi söker dig som trivs med att ha rent och snyggt omkring dig och lever för service! Du tycker om att ändra om i matsalen efter säsong och har ett öga för det där som gör det lilla extra!
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang/café
Kassa- och datavana
Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
HACCP-utbildning
Ett öga för färg och form då vi ändrar om i matsalen efter årstider/ högtider och det är bra om du dels tycker att det är kul och också om du är duktig på det. Även när det gäller presentationen av maten jobbar vi mycket hur det ser ut - både i lunchen, i cafét och vid catering.
Då vi är en liten grupp är det viktigt för oss att det är rätt person som kommer till oss och blir en del av vårt team. Vi gillar att ha roligt och vi är måna om varandra. Vi ser helheten, alla delar av verksamheten är lika viktiga- därför är det av stor vikt att även du ser det och gärna hoppar in där du ser att det behövs.
Restaurangen drivs av Nordrest. Som arbetsgivare är vi måna om dina rättigheter, men förväntar oss också att du ska ta ditt arbete på allvar och vara ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning. Du sätter gästen i fokus med högsta service. Det är samtidigt viktigt att du ska ha roligt på jobbet!
Tillträde: Omgående
Anställningsform: Säsongsbunden anställning
Omfattning: Deltid 70%
Lön: Enligt kollektivavtal
Kollektivavtal: HRF
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående. Passa på att söka nu!
Nästa steg i rekryteringsprocessen När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
