Matsalsansvarig / Hovmästare
Glassverkstan på Skeppsholmen AB / Servitörsjobb / Österåker Visa alla servitörsjobb i Österåker
2026-07-23
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Nu tackar vi vår sommarpersonal och söker istället fast personal för hösten, både deltid, heltid och timmar.
Vi söker en Matsalsansvarig som vill ta ett helhetsansvar för restaurangen med start omgående. Där du säkerställer att varje gäst möts av ett professionellt bemötande, hög kvalitet och en proffsig service. Du har förmågan att se både detaljerna och helheten, arbetar strukturerat och vet hur man prioriterar rätt även när tempot är högt.
I rollen ansvarar du för den dagliga driften i matsalen. Du leder och coachar personalen, inspirerar teamet att utvecklas och skapar goda förutsättningar för att tillsammans nå gemensamma mål. Samtidigt är du en självklar del av den dagliga servicen och arbetar aktivt som hovmästare och i serveringsrollen. Verksamheten innefattar även event och catering. Då vi är ett litet företag är dina arbetsuppgifter varierande efter verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap och administration.
Har en förmåga att skapa engagemang och bygga starka team
En passion för service.
Är duktig på att driva ett team framåt och få andra att växa i sitt arbete.
Trivs med att ha ett helhetsansvar, är prestigelös och tar initiativ för att lösa utmaningar som dyker upp.
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift för att underlätta kommunikationen med gäster och kollegor.
Vi erbjuder dig:
En central roll i ett passionerat team med högt i tak.
Möjlighet att vara med och forma verksamhetens framtid.
En dynamisk arbetsmiljö där kvalitet och omtanke genomsyrar allt vi gör.
Vill du vara med på vår resa och skapa något fantastiskt tillsammans?
Välkommen med din ansökan, på mejl ciao@pascolo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ciao@pascolo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glassverkstan på Skeppsholmen AB
(org.nr 559270-1410), https://www.pascolo.se
Stora Säby Gård 1 (visa karta
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184 42 ÅKERSBERGA Jobbnummer
10010397