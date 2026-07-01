Mätoperatör
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Teknikjobb / Örnsköldsvik Visa alla teknikjobb i Örnsköldsvik
2026-07-01
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Vill du ta nästa steg i din karriär inom mätning och kvalitet? Hos oss får du möjligheten att utvecklas i en roll med stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och moderna arbetsmetoder. Vi söker nu fler mätoperatörer till produktion – kanske är det du?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Som mätoperatör inom skrovproduktion spelar du en avgörande roll i att säkerställa kvalitet på våra produkter och din uppgift blir att stötta och hjälpa medarbetarna inom produktionen.
I din vardag kommer du att:
Skapa mätprogram och planera mätoperationer.
Utföra mätning och kontroll på tillverkade artiklar.
Skapa mätprotokoll och rapporter samt vara behjälplig att tyda mätprotokoll mot andra avdelningar.
Samla in verktyg för kalibrering samt utföra viss egen kalibrering av mätutrustningar på avdelningen.
Du välkomnas till en avdelning där vi i dagsläget är 17 personer med olika arbetsuppgifter inom mätning, kvalitetssäkring OFP och visuell kontroll inom skrovtillverkningen på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.
Den du är
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och du ska ha erfarenhet av ritningsläsning samt form och läge. Yrkeserfarenhet av mätning, kontroll och kalibrering.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av CMM-mätmaskiner.
Erfarenhet av 3D-scanner.
Du har goda IT-kunskaper och behärskar både svenska och engelska väl, i såväl tal som skrift – något som är viktigt i vår internationella arbetsmiljö.
B-körkort är ett krav, och det är meriterande om du även har truck och/eller traverskort.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande – men även lösningsorienterad och van att samarbeta. Du har ett gott omdöme och förståelse för högt ställda kvalitetskrav.
Vi jobbar i dagsläget dagtid med flextid, skiftarbete kommer bli aktuellt i framtiden när produktionsvolymerna vi står inför ökar kraftigt.
Den du är
Gymnasieutbildning inom industri-, fordons- eller teknikprogrammet Erfarenhet inom mekanik och hydraulik, det är meriterande om du har elkunskap Förmåga att läsa ritningar och söka i ritningsstrukturer
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att ta eget ansvar och tycker om att växla mellan självständigt arbete och teamarbete.
Vad du blir en del av
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-07-01Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Martina Sundelin, 066087789 eller rekryterare Mathilda, 0702072332
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Vi går igenom ansökningar löpande fram till semesterperioden v 28-31, skickar du in din ansökan under semesterperioden kommer din ansökan behandlas efter sista ansökningsdagen som är 10e augusti.
Varmt välkommen att bli en del av BAE Systems Hägglunds! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
björnavägen 2A (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Mathilda Nedelius 0660-216031 Jobbnummer
9986753