Mätningstekniker Stockholm

Nu söker vi en självgående mätningstekniker för direktrekrytering till en av våra mer populära kund inom markanläggning i Stockholm. Tjänsten innefattar trevliga villkor och utvecklingsmöjligheter till ett gediget mark bolag och mät bolag som dotterbolag.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med intressanta projekt och utvecklingsmöjligheter.
Hos oss uppmuntras du som anställd att såväl utvecklas i din befintliga roll som att våga satsa på och avancera till nya roller.
Här får du den stöttning som behövs för att kunna utvecklas.
Din roll
I rollen som mätningstekniker ligger du alltid ett steg före den dagliga produktionen.
Du kommer att ansvara för mätningsarbeten, utsättning och mängdberäkning i både mindre och större projekt runt om i vårt arbetsområde som sträcker sig över hela Storstockholm.
Som mätningstekniker blir du en del av arbetsledningen på projekten och du är en viktig länk mellan platschef, arbetsledare och hantverkare vilket gör samarbete, kommunikation och lyhördhet till en viktig del av arbetet.
Som person är du strukturerad och duktig på att planera och organisera ditt arbete.
Som person är du strukturerad och duktig på att planera och organisera ditt arbete.
Du är självgående och tar egna initiativ och är kreativ när det gäller problemlösning.
Samtidigt är du en lagspelare som är bra på att kommunicera och samarbeta med kollegor, leverantörer och kunder i det dagliga arbetet där du kommer har en viktig roll i teamet med din specialistkunskap.
Dina erfarenheter
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Minst 3 års praktisk erfarenhet inom mätteknik, gärna från mark anläggningsprojekt
Innehar B-körkort
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Vi kan komma att genomföra bakgrunds kontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle.
Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger.
Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör.
Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Om Rekrytering Stockholm:
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Löner villkor och förmåner till denna tjänst diskuteras med sökande i första hand av erfarna konsulter från Rekrytering Stockholm.
Vi ser varmt fram emot din ansökan.
"MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6404123-1885101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060), https://jobb.rekryteringstockholm.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Arbetsplats
Rekrytering Stockholm Byrå AB Jobbnummer
9789115