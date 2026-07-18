Mätningstekniker Mark anläggning Stockholm
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2026-07-18
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Vi söker nu en erfaren självgående erfaren mättekniker för fast anställning. Detta är en direktrekrytering till en av våra mest populära kunder/aktörer inom mät/anläggningsbranschen i Stockholm.
Rollbeskrivning: Mätningstekniker – Infrastruktur och Mark anläggning
Som mätningstekniker hos oss får du en central roll i projektets livscykel. Ditt arbete är länken mellan projektidé och verklighet och du är navet mellan plats ansvarig och arbetslag. Med din fallenhet för praktiska lösningar, goda inställning och vilja att lösa problem blir du en nyckelperson i de projekt du är med och driver från för planering, genom produktion och till projekt avslut.
Vi värdesätter möjligheten att utöka vårt team med just din kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Granskning av ritningar och tekniska underlag inför projektstart.
Löpande mättekniskt stöd under produktionsfasen.
Kontrollmätning och kontroll beräkning.
Ansvar för mängd reglering, vilket är en avgörande del för projektens framgång.
Nära samarbete med platschef och kalkylavdelningen i ekonomiska frågor och projekt avtal.
Vi erbjuder möjlighet att växa inom företaget, och du kan utvecklas mot roller som mätchef eller gruppchef om intresse och behov finns.
Exempel på aktuella projekt:
Östermalmstorg rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg som tar tillvara torgets historiska värden. Ett finplanerings projekt där vi har många ögon på oss och där kommunikationen med beställare, boende, näringsidkare och besökare är minst lika viktig som produktionsresultatet.
Fastigheten Separatorn 1 är ett nytt kontorshus med innovationscenter som Skanska bygger på uppdrag av Fabege. På innovationscentrets tak skall ett parklandskap anläggas och vi har blivit tillfrågade samt antagit utmaningen. Ett projekt på (någorlunda) svindlande höjder som kräver god samordning och effektiv logistik.
Bromma handelsplats byggs ut och Stockholms stad har efter genomlysning av trafikflödena bestämt sig för att utföra trimningsåtgärder för att underlätta framkomligheten. Arbeten innefattar bland annat att anlägga två nya körfält och flytt av befintliga övergångsställen inom ett vältrafikerat område.
Om Marbit
Marbit är ett entreprenöriellt och familjärt Mark anläggningsföretag med korta beslutsvägar, där ordning och reda samt tillväxt och utveckling prioriteras. Vår verksamhet består till 90 % av mark anläggningsprojekt, med uppdrag både som entreprenader och ramavtal, huvudsakligen för offentliga beställare. Precisio Mätkonsult är ett dotterbolag till Marbit som stödjer den huvudsakliga verksamheten samt hyr ut resurser på konsultbasis till externa kunder inom Mark anläggning.
Kvalifikationer och erfarenheter
Formella krav:
Minst 5 års erfarenhet som mätningstekniker inom Mark anläggning.
Erfarenhet av mängd reglering, gärna från AMA/MER/RA Anläggning.
Goda kunskaper i SBG Geo eller Topocad. AutoCAD är meriterande.
Goda kunskaper med instrument från Leica eller Trimble.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska (krav) och engelska.
Meriterande är erfarenhet av och goda kunskaper i:
Produktions mätning för infrastruktur, anläggning, va, el och finplanering.
Produktions mätning för bygg.
Inmätning med skanner och/eller drönare samt behandling av data.
Ansvar för mängd reglering av entreprenader på 10 - 100 mkr.
Mängd förteckning med teknisk beskrivning, AMA Anläggning och MER Anläggning för mängd reglering.
Relevant teknisk utbildning (civilingenjörsexamen eller motsvarande utbildning).
Övriga krav och önskemål:
God datorvana.
Boende i Stockholmsområdet
Om Rekrytering Stockholm:
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Rekrytering Stockholm Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
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Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7690010-2106506". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekrytering Stockholm Byrå AB
(org.nr 556969-9886), https://jobb.rekryteringstockholm.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Jobbnummer
10005981