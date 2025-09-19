Mätningstekniker
2025-09-19
Har du öga för detaljer och passion för att bidra till framgångsrika projekt? Vill du arbeta med senaste tekniken som moderna mätinstrumentet och drönare? Som mätningstekniker är din roll oerhört viktig för att vi ska nå framgång då ditt uppdrag kräver både kvalitet och precision.
Vi är ett stort företag med alla möjligheter att ta oss an utmanande och komplexa projekt och ser framför oss en fantastisk marknad med många nya spännande uppdrag. Av den anledningen väljer vi att förstärka vår mätgrupp i Luleå/Boden för att möta framtida behov. Vi erbjuder dig ett varierande jobb med goda utvecklingsmöjligheter och ett stort nätverkande med kompetenta kollegor.
Tjänsten som Mätningstekniker
Du genomför noggranna mätningar enligt projektets krav, tolkar tekniska ritningar, följer specifikationer och ser till att arbetet är dokumenterat enligt projektets krav. Dokumentation och inmätningar med drönare är en viktig del av ditt dagliga arbete. I nära dialog med våra projekt- och platschefer planerar och driver du mätningsarbetet framåt. Du säkerställer att alla mätresultat uppfyller kvalitetsstandard. Framtagande av modeller för utsättning och maskinstyrning är en viktig arbetsuppgift som hanteras av dig tillsammans med projektteamet.
Projekten varierar i storlek och komplexitet vilket gör att din vardag alltid har nya utmaningar. Du följer ett projekt från anbudsförfrågan till färdigställande och i ett nära samarbete med såväl produktionsledning som med vår kund. Arbetet utförs växelvis mellan kontor och arbete ute i fält.
Vi strävar efter att arbeta i en öppen och lärande kultur där alla delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper, exempelvis geodesi. Vi har bland annat återkommande träffar och andra forum där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor. Du har dessutom alla möjligheter att via våra interna utbildningar öka på dina kunskaper.
Du kommer att ingå i mätgruppen i Norrbotten med vår mätexpert Vit Tofel som närmaste chef.
Om Civil North
Vår avdelning Civil North arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 500 engagerade medarbetare som är uppdelade i nio produktionschefsgrupper inom vår geografi Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland.
Din profil som Mätningstekniker
Du har minst fem års praktisk erfarenhet inom mätningsområdet så som utsättning/mätning inom mark- och industribyggnad. Du behärskar GPS och Totalstation. Du har dessutom goda kunskaper inom 3D- underlag, maskinstyrning och mängdberäkning samt behärskar någon av följande CAD-program: AutoCAD, Geo, Topocad eller Civil 3D. Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom mätteknik, men det är inget krav - vi är framför allt intresserade av din kompetens och driv.
Detaljerna i ditt arbete är viktiga men även förmågan att ha ett helhetsperspektiv av en situation eller ett projekt, exempelvis hur du når bästa lönsamhet i ett projekt utifrån ditt ansvarsområde. Du har ett proaktivt arbetssätt.
Du trivs i en miljö där variation och förändringar ständigt sker i projekten och där du trots detta bibehåller strukturen. Många delar av dina arbetsuppgifter genomför du självständigt, men lika viktigt är det att du kan bidra till ett gott samarbete tillsammans med projektteamet.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månader provanställning. Placering i Luleå/Boden med omnejd.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify. Läs mer om NCCs förmåner: https://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/det-har-ar-ncc/formaner/
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Mätchef Vít Tofel på mobil 076-125 21 23. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Sara Sundén på mobil 070-329 98 47.
Urval sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, sista ansökningsdag är 19 oktober 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
