Mätningsingenjör till Sweco
Vill du vara med och bidra till framtidens hållbara samhällen och städer? Vi söker nu en erfaren mätningsingenjör till Sweco med placeringsort i Sundsvall, Härnösand eller Östersund. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Sweco ligger i framkant när det kommer till digitala arbetssätt och utvecklar den mätningstekniska affären i nära samarbete med Swecos övriga konsulter och kunder runt om i Europa. Affärsenhet mätningsteknik är en nationell linjeorganisation inom Sweco Sverige AB och består av 16 grupper fördelat över 3 regioner, med ca 220 medarbetare utspridda på 20 kontor.
I rollen som mätningsingenjör blir du en nyckelperson i Swecos uppdrag där du leder teamen, ansvarar för det tekniska innehållet och ser till att lösningar håller hög kvalité genom hela processen. Du blir en del av ett team med nio kollegor i Västernorrland och Jämtland med lång erfarenhet inom mätningsteknik.
Du erbjuds
• Ett flexibelt arbete med frihet under ansvar - baserat på Swecos kunders behov såklart!
• Att arbeta i några av de mest intressanta och komplexa uppdragen i Sverige
• En omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till teknisk och personlig utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för teknikområdet mätningsteknik i uppdrag mot Trafikverket och andra kunder
• Planera, genomföra och följa upp uppdrag med fokus på kvalité
• Ansvara för teknikområdets budget och framdrift i projekten
• Ta fram teknisk dokumentation och underlag för rapportering
• Aktivt bidra till affärsenhetens utveckling genom kompetensspridning och teknikutveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har flerårig arbetslivserfarenhet inom mätteknik
• Har god erfarenhet av att mäta med totalstation
• Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det krävs i kommunikation med kollegor och kunder
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i projekt mot trafikverket
• Trafikverksbehörighet typ 2 (TRV2)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, tillsvidare
• Placering: Sundsvall, Härnösand eller Östersund
• Tjänsten kan innebära säkerhetsprövning i och med säkerhetsklassade projekt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
