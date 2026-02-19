Mätningsingenjör till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-02-19
Vill du ha ett jobb där dina mätningar faktiskt gör skillnad för samhället - inte bara blir siffror i ett system? Hos oss får du kombinera teknik, samhällsnytta och schyssta kollegor i en stabil offentlig verksamhet med kommunal förankring.
Om Tjänsten
Som mätningsingenjör/mätningstekniker hos oss jobbar du nära både projektledare, ingenjörer och verksamheter inom samhällsbyggnad, vård, skola, kultur och fritid. Du bidrar till trygg och hållbar utveckling av kommunen - från första skiss till färdig anläggning.
Du kommer bland annat att:
• Utföra utsättning, inmätning och ajourhållning av geografisk information
• Arbeta både ute i fält och inne på kontoret med Topocad och Topodirekt
• Säkerställa god kvalitet, dokumentation och ordning i våra mätdata
• Samarbeta med kollegor och entreprenörer för smidiga projektflöden
• Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och digitala verktyg
Kompetens
Du är noggrann, nyfiken och trivs med både teamwork och eget ansvar. Du gillar att lösa problem och är bekväm i dialog med både kollegor, entreprenörer och invånare.
Krav:
• Eftergymnasial utbildning som mätningsingenjör eller mätningstekniker (krav)
• Minst 1-2 års erfarenhet av mätning inom samhällsbyggnad, anläggning eller liknande
• Körkort B (automat räcker bra)
• Goda kunskaper i svenska, i ibåde tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av kartproduktion i Topocad/Topodirekt
• Erfarenhet av mätningar med ESPA
• Vana av att arbeta med Leica mätutrustning
Varför Jobba Hos Oss?
Här jobbar du i en vardag där samhällsnytta, hållbarhet och invånarnas bästa alltid står i fokus. Vi vet att bra jobb kräver bra förutsättningar - både på jobbet och hemma.
Hos oss får du bland annat:
• Betald semester från första dagen och extra semesterdagar efter längre anställningstid
• Flexibla arbetstider
• Starkt kollegialt stöd, nära ledarskap och ett öppet klimat där frågor är välkomna
• Kontinuerlig utveckling genom utbildning, fortbildning och handledning
• En trygg, stabil arbetsgivare med fokus på balans mellan arbete och privatliv
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Samhällsbyggnadsförvaltningen
Var med och ta fram viktiga samhällsfunktioner för både våra medborgare och kommunens verksamheter. Vi på samhällsbyggnad bidrar till att utveckla den fysiska miljön för att göra vår kommun till en attraktiv plats att besöka, bo och arbeta i. Här arbetar vi med plan- och bygg, klimat, miljö-och hälsa samt lantmäteri och geodata. Ersättning
