Mätningsingenjör - Anläggningsprojekt i Gävle
Futuria People AB / GIS-jobb / Gävle Visa alla gis-jobb i Gävle
2026-02-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Gävle
, Söderhamn
, Hedemora
, Falun
, Uppsala
eller i hela Sverige
Kund söker en mätningsingenjör för arbete i pågående och kommande projekt inom mark, anläggning, VA och betong i Gävleområdet. Rollen innebär ett ansvar ute i produktionen med mättekniska moment, med fokus på precision, dokumentation och kvalitetssäkring.
Ansvarsområden
Utföra utsättning efter ritningar och modeller i fält
Genomföra inmätning av färdigställda arbeten för dokumentation och uppföljning
Utföra kontrollmätningar för att säkerställa att arbetet följer ritningar och toleranskrav
Hantera och bearbeta mätdata i mätprogram, exempelvis SBG Geo
Upprätta och leverera relationshandlingar och mätunderlag
Stödja produktionen med mättekniskt underlag och löpande mätservice
Vi söker dig
Med minst 2 års erfarenhet av mättekniskt arbete inom bygg- eller anläggningsprojekt
Eftergymnasial utbildning inom geodesi, lantmäteri eller motsvarande
Erfarenhet från projekt inom mark, anläggning och VA. Erfarenhet av betong är särskilt meriterande
God vana av arbete med SBG Geo och GNSS-utrustning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Övrigt Stor vikt läggs vid noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta strukturerat i en produktionsnära miljö.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Gävle
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg, . Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7264662-1851734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
803 20 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9752990