Mätningsingenjör - Anläggningsprojekt i Gävle

Futuria People AB / GIS-jobb / Gävle
2026-02-19


Kund söker en mätningsingenjör för arbete i pågående och kommande projekt inom mark, anläggning, VA och betong i Gävleområdet. Rollen innebär ett ansvar ute i produktionen med mättekniska moment, med fokus på precision, dokumentation och kvalitetssäkring.
Ansvarsområden

Utföra utsättning efter ritningar och modeller i fält

Genomföra inmätning av färdigställda arbeten för dokumentation och uppföljning

Utföra kontrollmätningar för att säkerställa att arbetet följer ritningar och toleranskrav

Hantera och bearbeta mätdata i mätprogram, exempelvis SBG Geo

Upprätta och leverera relationshandlingar och mätunderlag

Stödja produktionen med mättekniskt underlag och löpande mätservice

Vi söker dig

Med minst 2 års erfarenhet av mättekniskt arbete inom bygg- eller anläggningsprojekt

Eftergymnasial utbildning inom geodesi, lantmäteri eller motsvarande

Erfarenhet från projekt inom mark, anläggning och VA. Erfarenhet av betong är särskilt meriterande

God vana av arbete med SBG Geo och GNSS-utrustning

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

B-körkort

Övrigt Stor vikt läggs vid noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att arbeta strukturerat i en produktionsnära miljö.
Övrig information

Start: Enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Placering: Gävle

Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Futuria People AB (org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
803 20  GÄVLE

