Matjätten-Färskvaruchef
Bagdad Kött AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bagdad Kött AB i Malmö
Matjätten öppnar snart sin första butik i Malmö och söker en erfaren och driven färskvaruchef som vill leda och arbeta praktiskt i våra färskvaruavdelningar. Du ansvarar för drift, kvalitet, sortiment och bemanning samtidigt som du är aktiv i det dagliga arbetet med upplock, manuellhantering och kundservice.
Som del av ledningsgruppen är du med och etablerar rutiner, utvecklar avdelningarna och skapar en kundupplevelse som sticker ut. Vårt koncept är internationellt, modernt och fullt av smak och nu söker vi dig som vill bygga upp våra färskvaror från dag ett.
Tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (provanställning tillämpas)
Start: Rekrytering pågår inför butikens öppning nästa år. Tjänster tillsätts löpande, med start tidigast i början av 2026.
Arbetstider: Dag-, kvälls- och helgarbete förekommer
Roll i organisationen: Ingår i butikens ledningsgrupp och arbetar operativt i butikens färskvaruavdelningar
Placering: Malmö
Kontakt: jobb@matjatten.sePubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Minst tre till fem års erfarenhet av färskvaror inom dagligvaruhandel
Tidigare roll som avdelningschef eller ansvarig inom färskvaror
Goda kunskaper inom:
beställningar
svinnkontroll
hygienrutiner och temperaturkrav
kampanj- och säsongsplanering
Erfarenhet av personalansvar
Goda kunskaper i svenska
Dina uppgifter
Utveckla och leda butikens övriga tillsammans med ledningsgruppen.
Ditt område inom färskvaror
frukt & grönt, kött, chark, mejeri och frys
Ansvara för bemanning, planering och daglig drift inom avdelningarna
Arbeta nära butikschefen och övriga chefer i ledningsgruppen
Säkerställa högsta kvalitet, standard och kundupplevelse
Planera och genomföra kampanjer och säsongsaktiviteter
Följa upp resultat, nyckeltal, svinn och förbättringsområden
Driva rutiner, processer och arbetsflöden inför öppning och löpande drift
Stötta och coacha avdelningsansvariga och medarbetare
Vara delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter i butiken
Om dig
Du är en tydlig och trygg ledare med passion för färskvaror, struktur och kvalitet. Du arbetar strategiskt, men trivs också hands-on i driften. Du är lösningsorienterad och gillar att skapa ordning och utveckling. Du har lätt att samarbeta och är en naturlig del av en ledningsgrupp.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post senast 2025-12-30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: matjatten@jobb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färskvaruchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bagdad Kött AB
(org.nr 559060-3972) Arbetsplats
Matjätten Jobbnummer
9639804