Matjätten- Styckare köttmästare

2026-01-01
Matjätten öppnar snart sin första butik i Malmö och söker en erfaren styckare / köttmedarbetare som vill vara med från start.
Du kommer att arbeta praktiskt med styckning, hantering och förädling av kött, kvalitetssäkring samt daglig skötsel av köttavdelningen. Rollen innebär ansvar för att köttet håller högsta kvalitet, presenteras på ett attraktivt sätt i köttmontern och hanteras enligt gällande hygien- och livsmedelskrav.
Vårt koncept är internationellt, modernt och fullt av smak och vi söker dig som brinner för kött, hantverk och kvalitet, och som vill bidra till att bygga upp Malmös bästa köttavdelning från första dagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: matjatten@jobb.se
Detta är ett heltidsjobb.
