Mätingenjör för flygutprovning
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-07-04
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Avdelning Flygprov ansvarar för utprovning, verifiering och validering av nyutvecklade, modifierade och nyproducerade produkter genom såväl mark-, simulator- och flygprov. Vi söker förstärkning till området som ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av mätsystem och programsystem för flygprovsverksamheten.
Du kommer att arbeta som mätingenjör och därmed bli en del av det team som arbetar med att förse avdelningens provingenjörer med dagliga mättjänster i provflygplan och i riggar. Arbetsgruppen präglas av gott samarbete och prestigelöshet där alla hjälper till där det behövs.
Du får vara med från start med driftsättning av mätsystemen i nyproducerade provflygplan. Du arbetar tillsammans med övriga mätingenjörer med att se till att provflygplanens mätsystem är användbara för aktuell verksamhet. Arbetet är ett serviceinriktat jobb med mycket kontakter och stor variation i vardagen. Du kommer även att delta i diverse mättekniska utredningar tillsammans med övriga mätingenjörer och områdets systemingenjörer. Vid sidan av arbetet med mätsystem i provflygplan svarar teamet även för mätsystem i flera riggar.
Verksamheten är stundtals intensiv och därmed kan arbete under kväll/helg förekomma. Arbete på annan ort, både i Sverige och utomlands, förekommer under begränsade perioder.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och har lätt för att skapa och upprätthålla kontakt med andra. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att ta egna initiativ och leverera lösningar inom ditt ansvar. Du är noggrann och har förmåga att planera ditt arbete väl både på kort och längre sikt samtidigt som du har förmåga att anpassa dig och ditt arbetssätt till nya förutsättningar.
Vi tror att du är utbildad gymnasie- eller högskoleingenjör med elteknisk inriktning eller har motsvarande tekniska kunskaper tillägnat på annat sätt. Har du mätteknisk erfarenhet är det fördelaktigt. Att du kan utrycka dig väl i tal och skrift på så väl svenska som engelska är ett krav utifrån arbetsuppgifter du förväntas utföra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992599