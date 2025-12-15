Matglädje för alla åldrar - bli vår nya kock
2025-12-15
Hos oss får du laga mat som gör skillnad - från barnens första smakupplevelser till måltider som skapar trygghet och glädje för våra äldre."
Då kan du vara kocken vi söker till vårt härliga team på Ekekullens kök i Rolfstorp!
Ekekullen är ett tillagningskök som lagar cirka 900 portioner per dag, med utskick till skolor och förskolor - men också till kommunens enda särskilda boende där elever kommer in och äter frukost, lunch och mellanmål. Här lagar du mat till gäster från 1 till 100 år, vilket gör varje dag varierad och spännande.
Vi söker dig som är positiv, lösningsfokuserad och har en genuin passion för matlagning från grunden. Du tycker om att arbeta med människor och vill bidra till ett kök där det är roligt att gå till jobbet, maten är näringsrik och god - och där varje portion sprider glädje.
Hos oss får du möjlighet att utveckla dina kunskaper, arbeta med säsongsanpassade menyer och vara en viktig del av ett engagerat team. Tjänsten är 100%, med helgtjänstgöring, och tillträde sker snarast.
Är du utbildad kock och redo att ta nästa steg? Vi ser fram emot din ansökan!
* Matlagning från grunden
* Bakning
* Tillreda frukost och mellanmål
* Laga specialkost
* Prova nya arbetsmetoder, produkter och recept
* Egenkontroll för köket
* Disk och städning av kök
* Beställningar via digital e-handelKvalifikationer
Vi söker dig som vill laga mat med passion och bidra till glädje och kvalitet i våra kök.Kvalifikationer
* Kockutbildning'
* God svenska i tal och skrift
* HACCP-utbildning
* Goda datakunskaper (elektronisk beställning och kostdataprogram)
Meriterande:
* Mångårig erfarenhet av kockyrket
* Erfarenhet av specialkost
* Körkort B
För oss är rätt personlighet viktigast. Erfarenhet är ett stort plus, men engagemang väger tyngre.
ÖVRIGT
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
