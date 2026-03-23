Materieltekniker till Specialflygskvadron Malmen.
Försvarsmakten / Flygteknikerjobb / Linköping Visa alla flygteknikerjobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Specialflygskvadronen vid Skaraborgs flygflottilj bedriver flygtjänst med radar- och signalspaningsflygplan, transportflyg, flygunderhållstjänst och arbete med fortsatt luftvärdighet. Skvadronen är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt.
Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose Specialflygskvadronens behov av luftvärdiga flygplan; fpl 102 (Gulfstream GIV) och fpl 100 (Saab 340) enligt planerat flygtidsuttag. Verksamheten innebär en delaktighet i ansvaret för att tilldelad flygtidsproduktion och flygunderhåll genomförs på ett kostnadseffektivt och luftvärdigt sätt. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid Malmen men även på annan ort, såväl nationellt som internationellt.
Materielpluton står för en del av skvadronens logistik och tekniska understöd. Plutonen löser huvudsakligen två delar förråd och materieltjänst samt tekniskt underhåll på fordon och materiel. Plutonens verksamhet riktas mot huvuduppgiften att skapa förutsättningar för flygningar med fpl 100 och fpl 102. Plutonen står för att försörja skvadronen med behovsställd materiel och reservdelar under såväl fred som kris och krig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består främst av materielförsörjning för flygunderhåll ochgodshantering samt hantering av förbandets materiel som är knuten till flygunderhållstjänsten.Vi använder oss av flera datasystem för att arbeta systematiserat med lagerhantering och flygsäkerhet. Vårt arbete är varierande och utmanande varför det krävs god initiativförmåga och ansvarskänsla. Vi arbetar ständigt med effektivisering och utveckling av arbetet inom eget funktionsområde.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• B-körkort för manuell växellåda
• Goda kunskaper i engelska avseende tal och skrift
• God vana att arbeta i digital datormiljö inklusive Officepaketet
• Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets och registerprövningDina personliga egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom initiativtagande, organiserad och strukturerad. Söker Dig som är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Du har god samarbetsförmåga, är noggrann och lojal samt tycker om att arbeta i grupp men också självständigt. Då det tidvis kan vara hög arbetsbelastning krävs det att du är flexibel och stresstålig. Du är engagerad, proaktiv och vill nå resultat med hög kvalitét samt har ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• ADR-utbildning
• Utökande körkortsbehörigheter C/CE
• Erfarenhet av materieltjänst/förrådstjänst.
• Erfarenhet av underhåll av materiel, fordon och aggregat.
• Grundläggande militär utbildning, GMU, eller motsvarande Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Linköping.
Anställningskategori:Civilanställning.
Tillträdesdatum snarast enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knuta till en krigsorganisation så kommer du även bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Rasmus Bystedt eller Wilma Forssander, tfn 010-825 10 00 (växel).
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via FM växel 010-825 10 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-08. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9812332